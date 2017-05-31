NEWSmsk.com: Московские новости
[ 2 июня]
Москвичи передали в Госдуму 11 тысяч подписей против реновации
1 июня 2017 г. | Время публикации 15:08
Последние изменения 16:49
Рубрики: Общество
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
foto Фоторепортаж
31 мая в приемную Госдумы передали обращения москвичей с требованием отказаться от программы реновации жилфонда Москвы. Как пишет "Новая газета, под документом подписались 11 тысяч человек.

"Уважаемый Вячеслав Викторович! Прошу Вас проинформировать депутатов Государственной думы о позиции москвичей <> Мы категорически против сноса наших домов, изъятия земельных участков, против уничтожения нашей собственности и против принудительного выселения <...> Мы категорически против включения наших домов в так называемую "программу реновации", - говорится в письме на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Москвичи также требуют отклонить законопроект "О внесении изменений в Закон РФ "О статусе столицы РФ"". По их словам, законопроект, легализующий реновацию, противоречит сразу девяти статьям Конституции России, а также статье 209 Гражданского кодекса России и статье 1 Протокола номер 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Всего к зданию приёмной Госдумы пришли более ста человек, большинство из которых - муниципальные депутаты, пришедшие передать подписи. "Здесь 11 тысяч подписей. Люди сами собрали всего за семь дней. Все контакты каждого подписавшегося здесь тоже есть. Это легитимные списки: можно позвонить каждому и получить подтверждение позиции человека. А у ВЦИОМ, в СМИ данные сильно искажены", - заявила депутат муниципального округа Хамовники Александра Парушина. Глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил РИА "Новости", что еще не видел обращения, однако оно будет рассмотрено в установленном порядке. По его словам, в защиту законопроекта выступают "десятки-сотни" тысяч москвичей.

Об этом же заявил накануне столичный мэр Сергей Собянин: по его словам, согласно данным голосований в многофункциональных центрах и на портале "Активный гражданин", программу реновации поддерживают 90% горожан. Он также выразил сомнение в том, что на протестные акции выходят именно те, кто в них живет, и добавил, что публичное сопротивление программе реновации не стало для него неожиданностью, поскольку программы властей вызывают у москвичей сильное сопротивление. О высоком уровне поддержки программы заявили и во ВЦИОМ, одновременно с этим сообщив, что главной целью реновации москвичи считают обогащение строительных компаний.
Предыдущая
 
Следующая
Ссылки по теме
31 мая 2017 г.
Столичный мэр усомнился, что на митинги против реновации ходят именно жильцы хрущевок
17 мая 2017 г.
Москвичи назвали обогащение строительных фирм главной целью реновации
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 2 июня 2017 г. // Последняя новость 08:42
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed