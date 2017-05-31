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Убившая мужчину во время бури остановка, которую "регулярно проверяли", была проржавевшей и старой: ФОТО
1 июня 2017 г. | Время публикации 17:00
Последние изменения 17:01
Рубрики: Происшествия, Городская инфраструктура
foto Фоторепортаж
Сообщество "Московский активист" в соцсети Facebook опубликовало фотографии упавшей остановки на Кировоградской улице, которой во время урагана 29 мая насмерть придавило 65-летнего мужчину. На снимках видно, что остановка была не укреплена, а ее опоры полностью проржавели. Ранее в "Мосгортрансе" заявили, что остановка регулярно проверялась на безопасность.

В паблике пишут, что остановка была поставлена без бетонных якорей и просто закатана сверху асфальтом. Активисты также предполагают, что каркас павильона мог быть установлен еще до 2010 года с нарушением технологий. В фирме, производящей автобусные остановки, "Московскому комсомольцу" рассказали, что многие компании экономят на монтаже, так как правильное укрепление предполагает множество работ.

В случае с остановкой на Кировоградской, где не было железобетонного основания, по правилам нужно было вырыть котлован, установить туда арматуру, сверху приварить пластику, затем залить бетоном и засыпать землей, а уже потом декоративно залить асфальтом. Остановку с таким бетонным якорем, по словам эксперта, может унести разве что торнадо.

В Мосгортрансе заявили, что разрушенная остановка была установлена "в строгом соответствии с существующими нормами" и регулярно проходила санитарно-техническое обслуживание. Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, заявил, что ураган сорвал только один из 9 тысяч городских остановочных павильонов. "Только один павильон не выдержал удара стихии, и, к сожалению, это привело к трагическим последствиям - погиб мужчина", - сказал заммэра, добавив, что причины трагедии установят сотрудники правоохранительных органов. МК пишет, что проверка может закончиться возбуждением уголовного дела по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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