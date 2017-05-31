Убившая мужчину во время бури остановка, которую "регулярно проверяли", была проржавевшей и старой: ФОТО





В паблике пишут, что остановка была поставлена без бетонных якорей и просто закатана сверху асфальтом. Активисты также предполагают, что каркас павильона мог быть установлен еще до 2010 года с нарушением технологий. В фирме, производящей автобусные остановки,



В случае с остановкой на Кировоградской, где не было железобетонного основания, по правилам нужно было вырыть котлован, установить туда арматуру, сверху приварить пластику, затем залить бетоном и засыпать землей, а уже потом декоративно залить асфальтом. Остановку с таким бетонным якорем, по словам эксперта, может унести разве что торнадо.



В Мосгортрансе заявили, что разрушенная остановка была установлена "в строгом соответствии с существующими нормами" и регулярно проходила санитарно-техническое обслуживание. Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, заявил, что ураган сорвал только один из 9 тысяч городских остановочных павильонов. "Только один павильон не выдержал удара стихии, и, к сожалению, это привело к трагическим последствиям - погиб мужчина", - сказал заммэра, добавив, что причины трагедии установят сотрудники правоохранительных органов. МК



Сообщество "Московский активист" в соцсети Facebook опубликовало фотографии упавшей остановки на Кировоградской улице, которой во время урагана 29 мая насмерть придавило 65-летнего мужчину. На снимках видно, что остановка была не укреплена, а ее опоры полностью проржавели. Ранее в "Мосгортрансе" заявили, что остановка регулярно проверялась на безопасность.В паблике пишут, что остановка была поставлена без бетонных якорей и просто закатана сверху асфальтом. Активисты также предполагают, что каркас павильона мог быть установлен еще до 2010 года с нарушением технологий. В фирме, производящей автобусные остановки, "Московскому комсомольцу" рассказали, что многие компании экономят на монтаже, так как правильное укрепление предполагает множество работ.В случае с остановкой на Кировоградской, где не было железобетонного основания, по правилам нужно было вырыть котлован, установить туда арматуру, сверху приварить пластику, затем залить бетоном и засыпать землей, а уже потом декоративно залить асфальтом. Остановку с таким бетонным якорем, по словам эксперта, может унести разве что торнадо.В Мосгортрансе заявили, что разрушенная остановка была установлена "в строгом соответствии с существующими нормами" и регулярно проходила санитарно-техническое обслуживание. Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, заявил, что ураган сорвал только один из 9 тысяч городских остановочных павильонов. "Только один павильон не выдержал удара стихии, и, к сожалению, это привело к трагическим последствиям - погиб мужчина", - сказал заммэра, добавив, что причины трагедии установят сотрудники правоохранительных органов. МК пишет , что проверка может закончиться возбуждением уголовного дела по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".