У стадиона "Лужники" задержали активиста с плакатом против ограничения публичных мероприятий





Активистов привезли в ОВД "Хамовники", где с ними провели беседу, вернули документы и отпустили, не усмотрев в их действиях нарушений закона. Напомним, с 1 июня начал действовать указ об усиленных мерах безопасности во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году. Согласно документу, все публичные мероприятия, не имеющие отношения к спорту, должны проходить только по согласованию с местными властями и ФСБ. Ограничения будут действовать с 1 июня по 12 июля.



Полиция задержала двоих активистов во время одиночного пикета у стадиона "Лужники". Как сообщает "ОВД-Инфо" , один из активистов стоял с плакатом "Мне плевать на футбол, пикетирую где хочу", протестуя против ограничений на проведение публичных мероприятий во время Кубка конфедераций. Другой снимал его на видеокамеру и в акции не участвовал.Активистов привезли в ОВД "Хамовники", где с ними провели беседу, вернули документы и отпустили, не усмотрев в их действиях нарушений закона. Напомним, с 1 июня начал действовать указ об усиленных мерах безопасности во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году. Согласно документу, все публичные мероприятия, не имеющие отношения к спорту, должны проходить только по согласованию с местными властями и ФСБ. Ограничения будут действовать с 1 июня по 12 июля.