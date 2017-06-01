СМИ: дежурные офицеры МЧС не отправили оповещение об урагане, понадеявшись друг на друга





По его словам, старший ответственный дежурный офицер Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС по Москве, работавший 28 мая накануне шквала, отложил новой смене рассмотрение предупреждения метеобюро о неблагоприятных погодных условиях. Следующий офицер, заступивший на дежурство, тоже не сделал рассылку о надвигающемся бедствии, так как счел, что это уже сделал его коллега. Проводится служебная проверка.



Ранее в МЧС объяснили отсутствие предупреждений об урагане его



Начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович заявил, что по радио и ТВ сообщалось об оранжевом уровне опасности погоды, и кто хотел получить информацию, тот ее получил. Однако специфические цветовые характеристики погодных условий, как правило, ни о чем не говорят простым гражданам, а телевизор и радио многие вообще не включают. Представители столичных мобильных операторов сообщали, что не смогли вовремя предупредить абонентов об урагане, так как уведомление от МЧС



Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал огульными обвинения МЧС в некачественном предупреждении об урагане. "Считаю ли я, что МЧС во время урагана повело себя как-то никак? Нет, я не считаю. Это огульные обвинения, в этой ситуации надо разбираться более глубоко. Я уверен, что такой разбор в настоящее время осуществляется", - цитирует Жарова ТАСС.



31 мая на портале госзакупок появилась информация о том, что столичные власти намерены потратить 76 миллионов рублей на



Оповещение об урагане в Москве 29 мая, по неподтвержденным данным, не было разослано вовремя из-за пересменки дежурных офицеров, каждый из которых думал, что рассылку уже сделал коллега. Об этом Lenta.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.По его словам, старший ответственный дежурный офицер Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС по Москве, работавший 28 мая накануне шквала, отложил новой смене рассмотрение предупреждения метеобюро о неблагоприятных погодных условиях. Следующий офицер, заступивший на дежурство, тоже не сделал рассылку о надвигающемся бедствии, так как счел, что это уже сделал его коллега. Проводится служебная проверка.Ранее в МЧС объяснили отсутствие предупреждений об урагане его недостаточной интенсивностью в прогнозе Росгидромета. В прогнозе говорилось, что ожидается дождь с градом и усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Такой прогноз, объявили в МЧС, не попадал под категорию "чрезвычайная ситуация", которая требует экстренного оповещения населения: для этого нужно превышение скорости ветра до 25 метров в секунду. Другого прогноза, заявили в ведомстве, от Росгидромета не поступало.Начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович заявил, что по радио и ТВ сообщалось об оранжевом уровне опасности погоды, и кто хотел получить информацию, тот ее получил. Однако специфические цветовые характеристики погодных условий, как правило, ни о чем не говорят простым гражданам, а телевизор и радио многие вообще не включают. Представители столичных мобильных операторов сообщали, что не смогли вовремя предупредить абонентов об урагане, так как уведомление от МЧС пришло слишком поздно Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал огульными обвинения МЧС в некачественном предупреждении об урагане. "Считаю ли я, что МЧС во время урагана повело себя как-то никак? Нет, я не считаю. Это огульные обвинения, в этой ситуации надо разбираться более глубоко. Я уверен, что такой разбор в настоящее время осуществляется", - цитирует Жарова ТАСС.31 мая на портале госзакупок появилась информация о том, что столичные власти намерены потратить 76 миллионов рублей на расширение системы экстренного оповещения . Существующую систему дополнят 200 комплексами уличной системы оповещения, их планируется закупить к концу ноября 2017 года. Ранее лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин отмечал, что установленные в Москве громокоговорители во время ЧС всегда молчат.