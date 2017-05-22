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Жильцы 70 домов из "сносного списка" решительно высказались против реновации
1 июня 2017 г. | Время публикации 17:47
Рубрики: Недвижимость
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
foto Фоторепортаж
По состоянию на 1 июня жители 70 московских пятиэтажек выступили против участия в программе обновления столичного жилфонда, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей общественного штаба по контролю за реновацией. 67 из этих домов оказались вне программы благодаря активному участию жильцов в голосовании, а в трех других случаях горожане защитили свои дома посредством проведения общего собрания собственников.

По словам сотрудника штаба Александра Козлова, к настоящему моменту по вопросу реновации проголосовала практически половина квартир, которые есть в списке программы реновации. Он отметил, что есть дома, где высказались уже две трети жителей, есть дома, где проголосовало не менее 50 процентов горожан, а есть 11 "домов-молчунов", в которых собственники пока полностью игнорируют голосование.

Замруководителя департамента информационных технологий Москвы Анна Пашкевич, в свою очередь, призвала всех проголосовавших проверить через сайт "Активный гражданин", правильно ли учтен их голос. "Человеческий фактор никто не отменял. Когда встает вопрос проверки корректности учета голоса, каждый человек может зайти на сайт и проверить, корректно ли учтен его голос", - подчеркнула представитель мэрии.

Напомним, голосование продлится до 15 июня. Участники могут менять свое мнение и голосовать несколько раз. В этом случае будет учтен результат более позднего голосования. На подведение итогов может уйти около двух недель. В результате будет сформирован предварительный список домов под снос, который будет утвержден после принятия федерального закона о реновации. Затем уже будет сформирована сама программа.

Учет мнения голосов в в "Активном гражданине" и "Моих документах" регулируется городским постановлением от 2 мая, которое юристы называют "ничтожным" в отсутствие федерального закона о реновации. Жилищный кодекс не позволяет решать вопросы права собственности голосованием. Чиновники между тем с самого первого дня голосования утверждают, что программу реновации поддерживает более 90 процентов от числа проголосовавших.
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