В преддверии реновации чиновники переписали санитарные нормы, мешавшие строить многоэтажки рядом с детсадами и школами





Продолжительность инсоляции - крайне важный норматив с градостроительной точки зрения. Дома, попавшие в программу реновации, расположены в районах с готовой инфраструктурой, в том числе со школами и детсадами, которые при реновации сносить не будут. Высокие дома, которые придут на замену пятиэтажек, будут сильнее загораживать солнце. Как пишет газета



Депутат Мосгордумы Андрей Клычков в беседе с изданием отметил, что застройщики давно пытались добиться внесения подобных поправок. Еще в середине нулевых годов при мэре Юрии Лужкове девелоперы жаловались на то, что нормы инсоляции мешают им строить башни на месте скверов, детских и спортивных площадок или во дворах жилых домов. Однако тогда попытки переписать СанПиНы закончились неудачей.



В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что проект был разработан "в целях актуализации норм инсоляции и солнцезащиты в связи с интенсификацией строительства зданий и сооружений, в том числе в условиях сложившейся городской застройки". Обосновать сокращение времени инсоляции позволило исследование, проведенное НИИ строительной физики, сотрудники которого решили, что 2,5 часа солнечной освещенности достаточно для реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.



Впрочем, по мнению экспертов, исследование института, мягко говоря, вызывает сомнения. "Мне не понятно, почему исследования проводил НИИ строительной физики, ведь в его ведении находятся вопросы, связанные с объектом капитального строительства, но никак не со здоровьем человека. К тому же непонятно: раньше продолжительность инсоляции составляла 3 часа, а теперь будет 2,5, у нас что, человек изменился?" - возмутился координатор центра Общероссийского народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды Павел Жбанов (цитата с



Жбанов подчеркнул, что эти поправки - "негативное явление", поскольку они грозят уничтожением дворовых территорий и зеленых насаждений. "Мы сегодня говорим о создании комфортной городской среды. Поэтому исследования, проведенные НИИ строительной физики, требуют дополнительной оценки профессионалов из других областей знаний", - заключил Жбанов.



Один из самых авторитетных российских экспертов в области архитектуры и градостроительства, академик Юрий Бочаров недавно По инициативе московского департамента градостроительной политики в санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиНы) были внесены изменения, которые предусматривают сокращение времени солнечной освещенности (инсоляции) для детских игровых площадок, спортивных зон, территорий дошкольных организаций, а также зон отдыха школ и школ-интернатов. По мнению экспертов, поправки непосредственно связаны с грядущей программой реновации, поскольку они позволят уплотнить городскую застройку.Продолжительность инсоляции - крайне важный норматив с градостроительной точки зрения. Дома, попавшие в программу реновации, расположены в районах с готовой инфраструктурой, в том числе со школами и детсадами, которые при реновации сносить не будут. Высокие дома, которые придут на замену пятиэтажек, будут сильнее загораживать солнце. Как пишет газета "Известия" , если раньше совокупная продолжительность инсоляции должна была составлять не менее 3 часов в день, то теперь - не менее 2,5 часа. Это позволит расположить 17-этажный дом на 6-10 метров ближе к территории детсада или школы.Депутат Мосгордумы Андрей Клычков в беседе с изданием отметил, что застройщики давно пытались добиться внесения подобных поправок. Еще в середине нулевых годов при мэре Юрии Лужкове девелоперы жаловались на то, что нормы инсоляции мешают им строить башни на месте скверов, детских и спортивных площадок или во дворах жилых домов. Однако тогда попытки переписать СанПиНы закончились неудачей.В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что проект был разработан "в целях актуализации норм инсоляции и солнцезащиты в связи с интенсификацией строительства зданий и сооружений, в том числе в условиях сложившейся городской застройки". Обосновать сокращение времени инсоляции позволило исследование, проведенное НИИ строительной физики, сотрудники которого решили, что 2,5 часа солнечной освещенности достаточно для реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.Впрочем, по мнению экспертов, исследование института, мягко говоря, вызывает сомнения. "Мне не понятно, почему исследования проводил НИИ строительной физики, ведь в его ведении находятся вопросы, связанные с объектом капитального строительства, но никак не со здоровьем человека. К тому же непонятно: раньше продолжительность инсоляции составляла 3 часа, а теперь будет 2,5, у нас что, человек изменился?" - возмутился координатор центра Общероссийского народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды Павел Жбанов (цитата с сайта ОНФ ).Жбанов подчеркнул, что эти поправки - "негативное явление", поскольку они грозят уничтожением дворовых территорий и зеленых насаждений. "Мы сегодня говорим о создании комфортной городской среды. Поэтому исследования, проведенные НИИ строительной физики, требуют дополнительной оценки профессионалов из других областей знаний", - заключил Жбанов.Один из самых авторитетных российских экспертов в области архитектуры и градостроительства, академик Юрий Бочаров недавно отмечал , что дома в Москве строят все выше, а расстояние между ними все меньше. "А ведь это расстояние должно быть равно их высоте, но взгляните - разве этот закон где-то соблюдается? Высотки, понатыканные то тут, то там, затеняют соседние дома, мешают инсоляции, ухудшают аэрацию", - жаловался Бочаров. Он также подчеркнул, что весь западный мир сегодня идет по пути малоэтажного строительства, и только в России, напротив, повышают этажность.