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[ 2 июня]
Три столичных аэропорта проверяли из-за анонимного звонка о бомбе
1 июня 2017 г. | Время публикации 12:48
Последние изменения 16:27
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку аэропортов "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово" из-за анонимного звонка о бомбе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. "Проводятся все необходимые в этом случае мероприятия", - отметил представитель пресс-службы. Впоследствии стало известно, что звонки оказались ложными, ведется розыск звонившего.

Информацию о проверке подтвердил начальник пресс-службы "Шереметьево" Роман Генис. Он добавил, что людей из аэропорта эвакуировать не стали, рейсы выполняются по расписанию. В пресс-службе аэропорта "Домодедово" также сообщили, что все рейсы выполняются по расписанию. В пресс-службе аэропорта "Внуково" ситуацию не комментируют.

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