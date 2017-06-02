Три столичных аэропорта проверяли из-за анонимного звонка о бомбе

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку аэропортов "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово" из-за анонимного звонка о бомбе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. "Проводятся все необходимые в этом случае мероприятия", - отметил представитель пресс-службы. Впоследствии стало известно, что звонки оказались ложными, ведется розыск звонившего.
Информацию о проверке подтвердил начальник пресс-службы "Шереметьево" Роман Генис. Он добавил, что людей из аэропорта эвакуировать не стали, рейсы выполняются по расписанию. В пресс-службе аэропорта "Домодедово" также сообщили, что все рейсы выполняются по расписанию. В пресс-службе аэропорта "Внуково" ситуацию не комментируют.