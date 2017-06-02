Правозащитники рассказали о жалобах арестантов на пытки в здании Мосгорсуда





Жалобу на подобное использование колец в апреле получил представитель Общественной наблюдательной комиссии в Москве, юрист "Комитета по предотвращению пыток" Дмитрий Пискунов. Конвоиры неоднократно избивали и пристегивали к стене 20-летнего гражданина Узбекистана Камрона Усмонова, судимого за разбойные нападения, а когда молодой человек пожаловался на это судье и показательно вскрыл вены в зале заседаний, его начали держать прикованным к кольцам по 8-9 часов. Фото прикованного Усмонова Пискунову прислал анонимный отправитель. Сам Усмонов рассказал правозащитнику, что его сфотографировал "сочувствующий" конвоир.



О подобном обращении Пискунову рассказал и арестант СИЗО-1 "Матросская тишина", у которого случился конфликт с охранниками. После жалоб его отвели в то самое помещение "для ознакомления с материалами дела" и пристегнули к скобе на полтора часа. В 2015 году конвоиры применили кольца в качестве наказания по отношению к 60-летней обвиняемой по делу о мошенничестве с квартирами. В момент приковывания у женщины случился приступ гипертонии, она потеряла сознание и находилась в полувисячем положении с вывернутыми назад руками. Чтобы привести подсудимую в чувство, сотрудницы конвойной службы поливали ее холодной водой, а затем еще в течение несколько часов пинали ногами и обливали из кувшина. Результаты проверки по факту избиения остались "служебной тайной".



Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова на странице инстанции в



Арестованным "ограничивают свободу" "исключительно для обеспечения безопасности сотрудников суда, в присутствии которых происходит ознакомление с материалами дела", подчеркнула пресс-секретарь. Конвойные помещения, по ее словам, используются только сотрудниками полиции, не подконтрольными судьям и руководству судов. Солопова признала недопустимым необоснованное насилие в отношении арестантов, но отметила, что проверка таких сведений не входит в компетенцию Мосгорсуда. Сведения о том, что факты противоправных действий сотрудников конвойной службы нашли свое подтверждение, в суд не поступали, заключила пресс-секретарь.



Недавнее социологическое исследование, проведенное фондом "Общественный вердикт", показало, что до 73 процентов россиян



Так, большая часть опрошенных назвала допустимыми пытки маньяка-похитителя детей, который отказывался сообщать, где находятся еще живые пропавшие; избиение грабителя, вырвавшего сумку у пенсионера; привлечение пациентов психиатрической больницы к усмирению буйного больного в отсутствие санитаров. Правозащитники обеспокоены наличием "пыточных" колец в помещении Мосгорсуда для ознакомления с материалами дел. Подразумевается, что подследственных и подсудимых пристегивают к этим кольцам наручниками, оставляя свободной одну руку. Так арестанты могут листать документы, а конвоиры - не беспокоиться о попытках побега. Однако на деле кольца нередко используются для того, чтобы обездвиживать и избивать арестантов либо надолго оставлять в неудобной позе, пишет "Медиазона" Жалобу на подобное использование колец в апреле получил представитель Общественной наблюдательной комиссии в Москве, юрист "Комитета по предотвращению пыток" Дмитрий Пискунов. Конвоиры неоднократно избивали и пристегивали к стене 20-летнего гражданина Узбекистана Камрона Усмонова, судимого за разбойные нападения, а когда молодой человек пожаловался на это судье и показательно вскрыл вены в зале заседаний, его начали держать прикованным к кольцам по 8-9 часов. Фото прикованного Усмонова Пискунову прислал анонимный отправитель. Сам Усмонов рассказал правозащитнику, что его сфотографировал "сочувствующий" конвоир.О подобном обращении Пискунову рассказал и арестант СИЗО-1 "Матросская тишина", у которого случился конфликт с охранниками. После жалоб его отвели в то самое помещение "для ознакомления с материалами дела" и пристегнули к скобе на полтора часа. В 2015 году конвоиры применили кольца в качестве наказания по отношению к 60-летней обвиняемой по делу о мошенничестве с квартирами. В момент приковывания у женщины случился приступ гипертонии, она потеряла сознание и находилась в полувисячем положении с вывернутыми назад руками. Чтобы привести подсудимую в чувство, сотрудницы конвойной службы поливали ее холодной водой, а затем еще в течение несколько часов пинали ногами и обливали из кувшина. Результаты проверки по факту избиения остались "служебной тайной".Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова на странице инстанции в Facebook заявила, что фотография с Усмоновым "носит постановочный характер и не отображает действительности". По ее словам, изображенного на снимке помещения в Мосгорсуде нет. На самом деле, по словам Солоповой, комната для ознакомления с делами оборудована видеокамерой, там стоят два стола и два стула, а кольца вмонтированы на уровне столов.Арестованным "ограничивают свободу" "исключительно для обеспечения безопасности сотрудников суда, в присутствии которых происходит ознакомление с материалами дела", подчеркнула пресс-секретарь. Конвойные помещения, по ее словам, используются только сотрудниками полиции, не подконтрольными судьям и руководству судов. Солопова признала недопустимым необоснованное насилие в отношении арестантов, но отметила, что проверка таких сведений не входит в компетенцию Мосгорсуда. Сведения о том, что факты противоправных действий сотрудников конвойной службы нашли свое подтверждение, в суд не поступали, заключила пресс-секретарь.Недавнее социологическое исследование, проведенное фондом "Общественный вердикт", показало, что до 73 процентов россиян считают допустимым насилие со стороны правоохранительных органов в отдельных случаях. Особенность опроса состояла в том, что респонденты не абстрактно рассуждали о пытках, а давали ответы по конкретным реальным случаям жестокого обращения.Так, большая часть опрошенных назвала допустимыми пытки маньяка-похитителя детей, который отказывался сообщать, где находятся еще живые пропавшие; избиение грабителя, вырвавшего сумку у пенсионера; привлечение пациентов психиатрической больницы к усмирению буйного больного в отсутствие санитаров.