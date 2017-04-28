Мэрия готовилась к "реновации" за полгода до февральской встречи Путина и Собянина





Ссылку на соответствующий документ, размещенный на портале госзакупок,



Контракт с победителем конкурса был заключен 9 ноября и выполнен всего за 12 дней, несмотря на огромные масштабы работы. Стоимость работ составила 21,17 миллиона рублей, а достался контракт одному из подразделений самого заказчика - "Главному архитектурно-планировочному управлению Москомархитектуры". В конкурсе также участвовал Институт генплана Москвы, оценивший свою работу примерно на полмиллиона рублей дороже.



Согласно предварительным расчетам, общая стоимость сноса пятиэтажек составит примерно Столичные власти готовились к массовому сносу старых домов почти за полгода до того, как о программе "реновации" было объявлено на февральской встрече мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина. Как отмечает радиостанция "Свобода" , мэрия еще в сентябре объявила конкурс на "подготовку и анализ данных по кварталам застроенных территорий для включения в программу реновации жилого фонда".Ссылку на соответствующий документ, размещенный на портале госзакупок, опубликовала активистка Кэри Гуггенбергер на странице сообщества "Москвичи против сноса" в Facebook. Победитель конкурса должен был определить границы "жилых территорий 1-5 этажной застройки", нуждающихся в "первоочередной реновации", определить "площадки для стартовых жилых домов", предназначенных для переселения жителей сносимых строений, а также представить "адресный перечень сносимой жилой застройки" для каждого столичного микрорайона.Контракт с победителем конкурса был заключен 9 ноября и выполнен всего за 12 дней, несмотря на огромные масштабы работы. Стоимость работ составила 21,17 миллиона рублей, а достался контракт одному из подразделений самого заказчика - "Главному архитектурно-планировочному управлению Москомархитектуры". В конкурсе также участвовал Институт генплана Москвы, оценивший свою работу примерно на полмиллиона рублей дороже.Согласно предварительным расчетам, общая стоимость сноса пятиэтажек составит примерно 3,5 триллиона рублей . Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что программа реновации будет финансироваться за счет городского бюджета первые пять-шесть лет, пока не будет разработан механизм привлечения инвесторов. Правительство Москвы уже готово выделить на развитие программы до 300 миллиардов рублей из расчета 100 миллиардов в год.