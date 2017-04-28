Мэрия готовилась к "реновации" за полгода до февральской встречи Путина и Собянина

Столичные власти готовились к массовому сносу старых домов почти за полгода до того, как о программе "реновации" было объявлено на февральской встрече мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина. Как отмечает радиостанция "Свобода", мэрия еще в сентябре объявила конкурс на "подготовку и анализ данных по кварталам застроенных территорий для включения в программу реновации жилого фонда".
Ссылку на соответствующий документ, размещенный на портале госзакупок, опубликовала активистка Кэри Гуггенбергер на странице сообщества "Москвичи против сноса" в Facebook. Победитель конкурса должен был определить границы "жилых территорий 1-5 этажной застройки", нуждающихся в "первоочередной реновации", определить "площадки для стартовых жилых домов", предназначенных для переселения жителей сносимых строений, а также представить "адресный перечень сносимой жилой застройки" для каждого столичного микрорайона.
Контракт с победителем конкурса был заключен 9 ноября и выполнен всего за 12 дней, несмотря на огромные масштабы работы. Стоимость работ составила 21,17 миллиона рублей, а достался контракт одному из подразделений самого заказчика - "Главному архитектурно-планировочному управлению Москомархитектуры". В конкурсе также участвовал Институт генплана Москвы, оценивший свою работу примерно на полмиллиона рублей дороже.
Согласно предварительным расчетам, общая стоимость сноса пятиэтажек составит примерно 3,5 триллиона рублей. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что программа реновации будет финансироваться за счет городского бюджета первые пять-шесть лет, пока не будет разработан механизм привлечения инвесторов. Правительство Москвы уже готово выделить на развитие программы до 300 миллиардов рублей из расчета 100 миллиардов в год.