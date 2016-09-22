Переход под губительной железной дорогой возле станции "Фонвизинская" обещают начать строить до конца года





Проблема перехода через пути Октябрьской железной дороги



Строительство подземного перехода затянулось из-за несчетного количества необходимых согласований: выяснилось, что под железной дорогой проложены стратегические коммуникации. В связи с этим одной лишь городской экспертизы оказалось недостаточно - потребовалась еще и федеральная. "Ожидается завершение этой процедуры, и в четвертом квартале работы будут наконец-то начаты", - заверил Иванов.



Отметим, что до сих пор районные власти пытались решить проблему опасной "народной тропы" через железнодорожные пути не обустройством перехода, а возведением забора. Попытки заблокировать проход принимались чиновниками неоднократно, но ни разу ограждение не продержалось больше суток: его сносили жители, которым эта тропа действительно необходима. Строительство перехода под железной дорогой, проходящей неподалеку от станции метро "Фонвизинская", должно начаться до конца года, сообщают "Вести-Москва" со ссылкой на представителя префектуры СВАО Андрея Иванова. Возвести переход там обещают уже не первый год, однако горожанам до сих пор приходится перебираться через пути, лавируя между скоростными поездами.Проблема перехода через пути Октябрьской железной дороги особенно обострилась в прошлом году, когда станция "Фонвизинская" была открыта для пассажиров. Безопасный путь до этой станции для многих местных жителей займет не менее получаса, а потому горожане предпочитают более короткий и опасный - через рельсы. Только в прошлом году здесь погибли около 10 человек.Строительство подземного перехода затянулось из-за несчетного количества необходимых согласований: выяснилось, что под железной дорогой проложены стратегические коммуникации. В связи с этим одной лишь городской экспертизы оказалось недостаточно - потребовалась еще и федеральная. "Ожидается завершение этой процедуры, и в четвертом квартале работы будут наконец-то начаты", - заверил Иванов.Отметим, что до сих пор районные власти пытались решить проблему опасной "народной тропы" через железнодорожные пути не обустройством перехода, а возведением забора. Попытки заблокировать проход принимались чиновниками неоднократно, но ни разу ограждение не продержалось больше суток: его сносили жители, которым эта тропа действительно необходима.