Руководство шашлычной возле Андроникова монастыря добивается демонтажа старинного некрополя

Руководство шашлычной, расположенной на территории Андроникова монастыря, потребовало через арбитражный суд демонтировать забор монастырского некрополя и надмогильные кресты, а также "эксгумировать предметы, похожие на человеческие останки", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей местного прихода. Ознакомление с содержанием иска назначено на понедельник, 4 сентября.
Как отмечает агентство, таким образом, под угрозой уничтожения оказались исторические захоронения и закладной камень мемориала героям четырех войн. К участию в деле в качестве третьего лица привлечен департамент городского имущества Москвы.
В сентябре прошлого года сообщалось, что во время экскаваторы разрыли на территории монастыря культурный слой вместе с человеческими костями, фрагментами гробов, надгробных плит, камней от фамильных склепов. При этом археолог, который обязан сопровождать строительные работы такого рода, пытался выдать человеческие останки за свиные. "То, что происходит сейчас на месте некрополя, для всей Москвы - преступление даже не века, а всех последних столетий", - возмущался тогда профессор кафедры градостроительства МАРХИ, исследователь некрополя Александр Малинов.
Владельцы стройки, в свою очередь, утверждали, что кладбища на месте проводимых работ никогда не было, и даже предъявляют в качестве доказательства некое историко-культурное исследование. Глава инициативной группы по возрождению монастыря, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов же на это заявил, что некрополь подвергается "рейдерскому захвату". "Эта территория является охранной зоной, на которой строительство любых зданий запрещено, даже лопатой копать нельзя", - подчеркивал эксперт.