Ветеран МЧС назвал "антитеррористическую" эвакуацию машин вредительством, которое может стоить москвичам жизни

В конце апреля антитеррористическая комиссия Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, приняла регламент перемещения автомобилей со снятыми или нечитаемыми номерами в связи с их "потенциальной опасностью". Эвакуация транспортных средств проводится без выставления оцепления, без вызова взрывотехников и кинологов, после чего "заминированный" автомобиль везут через весь город по оживленным магистралям и мимо пешеходных зон. Ветеран МЧС с 20-летним стажем работы Андрей Туманов в беседе с "Ридусом" отметил, что подобные действия столичных властей представляют опасность для жизни как сотрудников службы эвакуации, так и остальных москвичей.
Туманов подчеркнул, что любой человек, который имеет принадлежность к оперативной службе, знает совершенно точно, что в тех случаях, когда в отношении какого-либо объекта возникает подозрение, что он может нести террористическую угрозу, к нему категорически нельзя приближаться и тем более дотрагиваться или куда-то перемещать. В Москве же эвакуацией занимаются совершенно некомпетентные в этом вопросе сотрудники АМПП и МАДИ.
Собеседник портала также отметил, что любое взрывное устройство должно обезвреживаться исключительно на месте, причем занимаются этим опытнейшие сотрудники минно-взрывных подразделений МВД или МЧС. "То, чем занимается, принимая подобный регламент, московский антитеррористический комитет, можно назвать не просто самодеятельностью, а вредительством", - заявил специалист, добавив, что когда-нибудь работникам АМПП может не повезти эвакуировать машину, действительно начиненную взрывчаткой.
Напомним, в течение нескольких недель после принятия регламента о перемещении машин без номеров, дорожные службы эвакуировали в Москве сотни автомобилей. Транспортные средства увозят из 400-метровой зоны от остановок общественного транспорта, станций метро, транспортно-пересадочных узлов, парков, скверов и других мест массового скопления людей. Машины отправляют на две специализированные стоянки. Там их якобы проверяют сотрудники полиции, что не всегда соответствует действительности.
По мнению экспертов, московские чиновники схитрили, приняв региональный нормативный акт о борьбе с терроризмом. До этого они годами не могли найти управы на водителей, которые снимают или закрывают номера, чтобы избежать оплаты парковки или штрафа за парковку в неположенном месте. "Схема с якобы террористической угрозой - это такая квазиправовая форма давления на водителя. Вроде и не штрафуют, и оплату эвакуации не требуют, но вот как пару раз машину увезут - и сразу же отпадет желание номера снимать", - говорил партнер юридической компании "ФБК Право" Александр Ермоленко.