СМИ: переселенцев из пятиэтажек в Очаково-Матвеевском хотят отправить на зараженную территорию





Территория будущего дома для переселенцев граничит с бывшим центральным военно-химическим складом, где ныне устроен ипритовый могильник. В народе это место называют "Химбазой". Склад был создан в 1916 году во время Первой мировой войны, и в 1920-1930-е годы на этой территории было решено закопать снаряды с отравляющими веществами, которым не нашли применения. Впоследствии, когда несколько рабочих отравились ипритом, территорию пытались очистить от закопанных химикатов. Но оказалось, что документы, указывающие точные места захоронения, утрачены. По словам экспертов, очаги заражения не ликвидированы и по сей день.



Тем не менее, руководитель отдела токсикологии и психореабилитации НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Виктор Шилов считает, что такая ситуация невозможна. По его словам, в Москве не может быть никаких захоронений иприта, так как во время первой мировой войны это вещество сразу поступало на вооружение и использовалось в боевых действиях. Жителям района Очаково-Матвеевское сообщили адреса двух предполагаемых площадок под строительство нового жилья для переселения по реновации. Одна из них находится по адресу Очаковское шоссе, 23 и располагается вблизи могильника отравляющих газов. Об этом сообщает портал "Открытая Россия" Территория будущего дома для переселенцев граничит с бывшим центральным военно-химическим складом, где ныне устроен ипритовый могильник. В народе это место называют "Химбазой". Склад был создан в 1916 году во время Первой мировой войны, и в 1920-1930-е годы на этой территории было решено закопать снаряды с отравляющими веществами, которым не нашли применения. Впоследствии, когда несколько рабочих отравились ипритом, территорию пытались очистить от закопанных химикатов. Но оказалось, что документы, указывающие точные места захоронения, утрачены. По словам экспертов, очаги заражения не ликвидированы и по сей день.Тем не менее, руководитель отдела токсикологии и психореабилитации НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Виктор Шилов считает, что такая ситуация невозможна. По его словам, в Москве не может быть никаких захоронений иприта, так как во время первой мировой войны это вещество сразу поступало на вооружение и использовалось в боевых действиях.