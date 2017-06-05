Выходные в столице будут прохладными и дождливыми, в области ожидаются ночные заморозки

субботу, 3 июня, в столице будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, температура в Москве 3-5, по области 0-5 градусов тепла. Днем местами небольшой дождь, температура в Москве 9-11, по области 7-12 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.



В воскресенье, 4 июня, в столице будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура ночью в Москве 4-6, по области 2-7 градусов тепла, днем в Москве 13-15, по области 12-17 градусов тепла. Ветер северо-западный и западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.



В подмосковном управлении МЧС На выходных в столице будет прохладно, пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр России . В, 3 июня, в столице будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, температура в Москве 3-5, по области 0-5 градусов тепла. Днем местами небольшой дождь, температура в Москве 9-11, по области 7-12 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду., 4 июня, в столице будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура ночью в Москве 4-6, по области 2-7 градусов тепла, днем в Москве 13-15, по области 12-17 градусов тепла. Ветер северо-западный и западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.В подмосковном управлении МЧС предупредили , что в некоторых районах Московской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов. В связи с этим повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, а потому специалисты рекомендуют принять соответствующие меры: обеспечить укрытие насаждений полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.