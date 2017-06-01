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[ 5 июня]
Власти Москвы раскрыли результаты голосования о реновации по каждому дому
2 июня 2017 г. | Время публикации 13:18
Последние изменения 14:35
Рубрики: Недвижимость
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
foto Фоторепортаж
Столичные власти разместили на своем сайте первые данные о ходе голосования по программе реновации, включая соотношение голосов "за" и "против" по каждому дому. Информация представлена по состоянию на 2 июня, будет ли она обновляться - неизвестно.

Для того, чтобы увидеть предварительные итоги опроса, пользователю нужно открыть на портале мэрии интерактивную карту, выбрать интересующий его район Москвы, квартал, а затем конкретный дом. Во всплывающем окне отображаются данные о том, какая доля жильцов по указанному адресу проголосовала "за" снос дома, а какая - "против". Кроме того, указывается процент квартир, которые приняли участие в голосовании.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter ограничился лишь фразой о том, что власти "открыли информацию о голосовании по домам, явке и распределении голосов". Подробности своего решения чиновники пока не озвучивали.

Отметим, что в начале текущей недели глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев заявил, что мэрия решила не публиковать в интернете данные о том, как голосуют собственники в отдельных домах. Вместо этого, по его словам, власти решили дождаться завершения голосования, чтобы затем опубликовать данные сразу по районам целиком.

Он объяснил это решение тем, что мэрия хочет "избежать давления на уже принявших решение жителей или на тех, кто выбор еще не сделал". Предполагалось, что информирование граждан о промежуточных результатах будет сведено к тому, что мэрия будет лишь предоставлять журналистам "оперативную сводку о том, сколько человек проголосовало, и каким был их выбор".

Накануне Собянин объявил, что голоса тех москвичей, которые не примут участие в опросе по программе реновации, будут учитываться пропорционально голосам других жителей дома. По прежнему порядку, жильцы, воздержавшиеся от голосования, автоматически считались согласными со сносом своего дома. Подобный принцип неоднократно подвергался критике экспертов, которые называли его антиконституционным.

По словам Собянина, считать "молчунов" сторонниками реновации "в принципе правильно", однако с таким подходом возникают сложности при подсчете голосов в домах с низкой явкой. "Например, в голосовании приняли участие жители 30 процентов квартир: 15 процентов - "за", 15 процентов - "против". Если голоса "молчунов" свалить в одну корзину, получим уровень поддержки за 85 процентов. Так подводить итоги голосования, честно говоря, рука не поднимается", - заявил градоначальник.
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