В Москве задумали масштабную замену всех традиционных автобусов и троллейбусов пока не существующими электробусами





"Мы готовы для дальнейшего технологического шага по развитию городского общественного транспорта. Таким шагом должно стать развитие электробусов, электрического транспорта, насыщенного новыми технологиями, технологией самоуправления, автоматического управления", - цитирует Собянина



Учредителями проекта стали Минэкономразвития, Минпромторг, Минтранс, правительство Москвы, ПАО "Ростелеком", ПАО "Россети", ПАО "КАМаз" и ПАО "СОЛЛЕРС". В рамках пилотного проекта Москва будет предоставлять свои экспериментальные площадки и технопарки для разработки передовых технологий в сегменте электротранспорта. После запуска серийного производства электробусов столичные власти готовы ежегодно закупать у отечественных производителей по 300 электробусов, если они будут отвечать требованиям экологии и безопасности.



"Мы знаем, как работают производители в этом направлении, готовы им оказывать содействие и уверены, что в ближайшее время на улицах Москвы появится новый экологически чистый транспорт", - сказал Собянин. По его словам, замена всего традиционного транспорта, который "сильно зависит от контактной сети, позволит улучшить мобильность в городе и снизить затраты города на эксплуатации устаревших моделей автобусов".



По словам Собянина, первый конкурс на разработку и поставку электробусов планируется объявить уже осенью, "если появится все-таки реальная конкурентная продукция". Закупки предполагаются по контрактам жизненного цикла сроком на три-пять лет. При этом производитель должен будет взять на себя сервисное обслуживание электробусов в течение семи лет. Однако контракты жизненного цикла в отечественной практике пока редки, отмечает



Сейчас в Москве продолжаются испытания электробусов разных производителей, в том числе



Между тем даже зарубежные страны используют электробусы пока только в экспериментальном режиме. Из-за московских расстояний электробусы пока не в состоянии отработать полный рабочий день без подзарядки, а этот процесс обычно длится долго. Несмотря на объективные трудности, связанные с внедрением электрического общественного транспорта, власти довольно уверенно прогнозируют его скорое появление в Москве.



Москва станет пилотным регионом для запуска проекта по развитию электрического транспорта. Такое решение было принято в ходе Петербургского международного экономического форума. Как сообщил столичный мэр Сергей Собянин, городские власти нацелены на постепенную замену традиционных автобусов с двигателями внутреннего сгорания на современные электробусы, передает ТАСС. Отметим, что массовое производство такого вида транспорта ни в России, ни в мире пока не налажено "Мы готовы для дальнейшего технологического шага по развитию городского общественного транспорта. Таким шагом должно стать развитие электробусов, электрического транспорта, насыщенного новыми технологиями, технологией самоуправления, автоматического управления", - цитирует Собянина агентство "Москва" . Мэр подписал с правительством РФ меморандум о намерениях по созданию "национального консорциума развития автономного, подключенного электрического транспорта".Учредителями проекта стали Минэкономразвития, Минпромторг, Минтранс, правительство Москвы, ПАО "Ростелеком", ПАО "Россети", ПАО "КАМаз" и ПАО "СОЛЛЕРС". В рамках пилотного проекта Москва будет предоставлять свои экспериментальные площадки и технопарки для разработки передовых технологий в сегменте электротранспорта. После запуска серийного производства электробусов столичные власти готовы ежегодно закупать у отечественных производителей по 300 электробусов, если они будут отвечать требованиям экологии и безопасности."Мы знаем, как работают производители в этом направлении, готовы им оказывать содействие и уверены, что в ближайшее время на улицах Москвы появится новый экологически чистый транспорт", - сказал Собянин. По его словам, замена всего традиционного транспорта, который "сильно зависит от контактной сети, позволит улучшить мобильность в городе и снизить затраты города на эксплуатации устаревших моделей автобусов".По словам Собянина, первый конкурс на разработку и поставку электробусов планируется объявить уже осенью, "если появится все-таки реальная конкурентная продукция". Закупки предполагаются по контрактам жизненного цикла сроком на три-пять лет. При этом производитель должен будет взять на себя сервисное обслуживание электробусов в течение семи лет. Однако контракты жизненного цикла в отечественной практике пока редки, отмечает "Коммерсант" . Их стоимость высока, а Москва, по мнению экспертов, предлагает в подобных схемах довольно жесткие контрактные условия.Сейчас в Москве продолжаются испытания электробусов разных производителей, в том числе зарубежных . Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что испытания могут завершиться до конца 2017 года, после этого власти определят, какие технологии использовать. Он отметил, что электробус, который будет выбран для работы в Москве, должен быть произведен в России.Между тем даже зарубежные страны используют электробусы пока только в экспериментальном режиме. Из-за московских расстояний электробусы пока не в состоянии отработать полный рабочий день без подзарядки, а этот процесс обычно длится долго. Несмотря на объективные трудности, связанные с внедрением электрического общественного транспорта, власти довольно уверенно прогнозируют его скорое появление в Москве.