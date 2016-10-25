Обвиняемые в авиакатастрофе в аэропорту "Внуково", в которой погиб глава Total, могут быть амнистированы





Напомним, авиакатастрофа 20 октября 2014 года, по версии следствия, стала результатом стечения ряда обстоятельств, включая отсутствие надлежащей координации взаимодействия между диспетчерскими и аэродромными службами и небрежность диспетчеров. Впоследствии дела диспетчеров были выделены в отдельное производство, а судья, который рассматривал дело, ушел в отставку, и дело Леденева и Мартыненко теперь по закону необходимо рассматривать заново.



Теперь адвокаты Леденева и Мартыненко готовят ходатайство о рассмотрении дела их подзащитных в особом порядке: в обмен на признание вины они могут рассчитывать на менее тяжелый срок и применение к ним амнистии. Диспетчерам же будет сложнее доказывать свою невиновность: защита Надежды Архиповой, Романа Дунаева и Александра Круглова уже подала апелляционную жалобу на решение выделить материалы диспетчеров из общего дела.



Как считают адвокаты диспетчеров, важную роль в сложившейся ситуации играет то, что по делу предстоят серьезные финансовые компенсации, зависящие от степени вины подсудимых. Иски будут предъявлены и к аэропорту, который является работодателем Мартыненко и Леденева. А если большая часть вины будет на диспетчерах, сумма иска к аэропорту может быть ниже.



Falcon 50ЕХ потерпел крушение в ночь на 21 октября 2014 года, столкнувшись со снегоуборочной машиной, которая оказалась на взлетно-посадочной полосе. Погибли все, находившиеся на борту - трое членов экипажа и глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. По версии следствия, водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко находился в нетрезвом состоянии, обязательный медицинский контроль за состоянием водителя снегоуборщика по окончании смены был



В свою очередь, водитель снегоочистителя потерял ориентировку и не установил полагающуюся в таких случаях связь с руководителем смены аэродромной службы или специалистами службы УВД. Среди факторов также названа неэффективная организация работы с подсистемой обзора и контроля летного поля: специалисты не были достаточно подготовлены к работе с данной системой и подключили второй вход монитора для отображения метеоинформации. Экипаж самолета не оценил опасности появления снегоуборщика и не принял должных мер безопасности. Неожиданный поворот намечается в громком деле о крушении самолета Falcon в аэропорту "Внуково", в результате которого погиб глава компании Total Кристоф де Маржери. Водитель машины-снегоуборщика Владимир Мартыненко и инженер аэродромной службы Владимир Леденев намерены просить суд о рассмотрении их дела в особом порядке, что впоследствии может дать им право на амнистию. Об этом пишет "Московский комсомолец" Напомним, авиакатастрофа 20 октября 2014 года, по версии следствия, стала результатом стечения ряда обстоятельств, включая отсутствие надлежащей координации взаимодействия между диспетчерскими и аэродромными службами и небрежность диспетчеров. Впоследствии дела диспетчеров были выделены в отдельное производство, а судья, который рассматривал дело, ушел в отставку, и дело Леденева и Мартыненко теперь по закону необходимо рассматривать заново.Теперь адвокаты Леденева и Мартыненко готовят ходатайство о рассмотрении дела их подзащитных в особом порядке: в обмен на признание вины они могут рассчитывать на менее тяжелый срок и применение к ним амнистии. Диспетчерам же будет сложнее доказывать свою невиновность: защита Надежды Архиповой, Романа Дунаева и Александра Круглова уже подала апелляционную жалобу на решение выделить материалы диспетчеров из общего дела.Как считают адвокаты диспетчеров, важную роль в сложившейся ситуации играет то, что по делу предстоят серьезные финансовые компенсации, зависящие от степени вины подсудимых. Иски будут предъявлены и к аэропорту, который является работодателем Мартыненко и Леденева. А если большая часть вины будет на диспетчерах, сумма иска к аэропорту может быть ниже.Falcon 50ЕХ потерпел крушение в ночь на 21 октября 2014 года, столкнувшись со снегоуборочной машиной, которая оказалась на взлетно-посадочной полосе. Погибли все, находившиеся на борту - трое членов экипажа и глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. По версии следствия, водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко находился в нетрезвом состоянии, обязательный медицинский контроль за состоянием водителя снегоуборщика по окончании смены был формальным , руководитель смены аэродромной службы не контролировал проведение работ на летном поле, а при потере визуального контакта со снегоочистителем не отправил доклад службе УВД.В свою очередь, водитель снегоочистителя потерял ориентировку и не установил полагающуюся в таких случаях связь с руководителем смены аэродромной службы или специалистами службы УВД. Среди факторов также названа неэффективная организация работы с подсистемой обзора и контроля летного поля: специалисты не были достаточно подготовлены к работе с данной системой и подключили второй вход монитора для отображения метеоинформации. Экипаж самолета не оценил опасности появления снегоуборщика и не принял должных мер безопасности.