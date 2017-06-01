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[ 5 июня]
Мокрый снег и град прошли в столице
2 июня 2017 г. | Время публикации 10:35
Последние изменения 17:24
Рубрики: Погода
foto Фоторепортаж
Мокрый снег идет в центре Москвы, передает корреспондент "Интерфакса" из района Киевского вокзала и Площади Европы. Снег шел и в других районах столицы: как сообщают корреспонденты РИАМО, в Северном округе в течение нескольких минут снег шел "сплошной стеной". Очевидцы сообщают о снегопаде в районе МГУ, во Внуково, в Красногорске, Зеленограде и в Нахабино.

Кроме того, в некоторых районах столицы отмечался град. Так, ливень с градом пошел в пятницу утром на юго-западе Москвы, небо заволокло белесой дымкой, видимость заметно ухудшилась. Как передает РИА "Новости", такая ситуация отмечалась, в частности, в районе пересечения Ленинского проспекта и проспекта Вернадского.

Как сообщается на сайте столичного отделения МЧС, до 23:00 в Москве местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций. В ГУ МЧС рекомендуют быть аккуратными, на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. Москвичи между тем активно делятся фотографиями снега и града в соцсетях.

Шло лето. 2 июня #лето #лето2017 #москва

Публикация от Denis Mamontov (@denmamontov)





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