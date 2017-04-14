"Абсурдистан XXI века": пункты велопроката открыли на перекопанных улицах

Автор поста называет происходящее "абсурдистаном XXI века". На приложенной фотографии, снятой 1 мая на въезде в спорткомплекс "Лужники" с Новодевичьей набережной, видно, что пункт велопроката соседствует с разбитой дорогой, на которой валяются стройматериалы. Еще одна участница того же сообщества пожаловалась, что место для проезда есть только на проезжей части. "...вам ведь непременно надо перекопать все тротуары без исключения, в том числе и те, по которым мы ходили, катались и могли бы продолжать это делать, но вам ведь надо освоить бюджет", - пишет она, обращаясь к столичным властям.
О том, что поездка по центру города порой превращается в издевательство, велосипедисты говорят давно, однако в столичной мэрии, судя по всему, закрывают на это глаза и предпочитают сообщать о намерении соединить все дорожки города в единую велосеть. Эксперты при этом сообщают, что из-за больших расстояний и плохой культуры водителей столица попросту не предназначена для велосипедов: чтобы добраться в нужную точку, необходимо проезжать по 80 километров в день.