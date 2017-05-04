Крупный пожар произошел в гараже-складе на юго-западе Москвы, обрушилась крыша

Крупный пожар произошел во вторник на складе с картоном на юго-западе Москвы. Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС по Москве в 16:56, сообщает пресс-служба ведомства.
Возгорание произошло в металлическом гаражном боксе по адресу: 6-й Загородный проезд, владение 5, строение 1. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. Частично обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров. Источник агентства "Москва" в экстренных службах сообщил, что в гараже, оборудованном под склад, взорвался кислородный баллон.
ТАСС со ссылкой на информированный источник сообщал, что огонь может распространиться на пристроенные к складу бытовки, в которых могут находиться люди. Как сообщается в Twitter ГУ МЧС по Москве, на месте было создано четыре боевых участка тушения пожара, один из которых был направлен на защиту соседних строений. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвовало 19 единиц техники и около 76 человек личного состава МЧС. Возгорание удалось локализовать и потушить.