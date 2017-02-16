Памятник Максиму Горькому вернут на площадь Белорусского вокзала ко Дню города

Памятник Максиму Горькому вернут на площадь Тверская Застава ко Дню города. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, реставрация монумента начнется в конце мая. А в июне стартуют работы по благоустройству площади Тверская Застава.
На площади Тверская Застава планируют обустроить сквер с прогулочными дорожками, газонами, историческими фонарями и скамейками. На площади сделают новое мощение, поставят навигационные стелы, которые помогут ориентироваться прибывающим на Белорусский вокзал москвичам и туристам. В июне там проложат кабельную канализацию и уберут воздушные линии под землю. Пешеходные дорожки будущего сквера замостят плиткой. На площади планируется установить 150 опор освещения, около 60 из них будут использоваться и как контактная сеть для трамваев и троллейбусов. Сквер будет освещать около 30 фонарей, стилизованных под 50-е годы. В августе там разобьют газоны, а в конце октября — начале декабря высадят около 90 лип и яблонь. Вокруг стволов поставят высокие бортики, основание при этом покроют слоем древесной щепы, которую затем будут регулярно менять.
Кроме того, в конце мая в парке "Музеон" начнется реставрация памятника Максиму Горькому, который вернут на площадь ко Дню города. Поверхность скульптуры очистят от загрязнений, растрескавшегося воскового и лакокрасочного покрытия, следов коррозии и восстановят утраченные металлические фрагменты, устранят дефекты и трещины. После этого начнется монтаж всех каменных блоков постамента и стилобата на новый железобетонный фундамент. Завершится реставрация декоративной отделкой и нанесением на скульптуру консервирующего состава, который защитит ее от осадков и негативного воздействия окружающей среды.
Также на площадь Тверская Застава вернутся трамваи. Трамвайные линии появятся на Лесной улице — от 2-го Лесного переулка до площади Тверская Застава. На самой площади сделают трамвайное кольцо, строительство планируется завершить уже этой осенью. После продления маршрутов пассажиры, которые от Белорусского вокзала едут в сторону Университета путей сообщения, Театра имени Дурова и спорткомплекса Олимпийский, смогут сэкономить в пути до 15 минут.