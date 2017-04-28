В мэрии показали монолитные и панельные многоэтажки для горожан, дома которых снесут по программе "реновации"





Власти обещают, что эти монолитные и панельные многоэтажки нового поколения "будут качественным жильем, построенным по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий". В домах предполагается возможность внутренней свободной планировки, просторные холлы, подъезды с низкими порогами и пандусами для маломобильных жителей, а также лифты, которые опускаются до уровня входной группы так, что до них не надо добираться по лестницам.



Подъезды оснастят низкими порогами и заездными пандусами, холлы обещают выложить керамической плиткой и снабдить видеокамерами и энергосберегающим освещением.



В домах будут предусмотрены современные почтовые ящики, домофоны, грузовые и пассажирские высокоскоростные лифты. А инженерные системы гарантируют бесперебойную подачу воды, света и электричества.



Еще одна новая система сможет автоматически контролировать подачу воды и тепла в зависимости от погодных условий. Показания с приборов учета воды и электроэнергии будут передаваться автоматически с индивидуальных приборов в квартирах. В помещениях будут установлены пластиковые окна, защищающие от пыли и шума. В каждой квартире предусмотрены балкон или лоджия и фасадные корзины для установки кондиционеров. Балконы оборудуют стеклопакетами, а на полу положат керамическую плитку.



Внутри квартир предполагается просторный коридор со светлой отделкой и изолированные комнаты. Кухни отделают обоями светлых тонов с возможностью окрашивания. Санузлы будут раздельными, ванные комнаты оборудуют хромированным полотенцесушителем и точкой доступа к инженерным системам. В них также будут установлены раковина со смесителем и металлическая ванна с защитным экраном и качественными смесителями для душа.



Дворы и территория вокруг домов будут благоустроены по новым стандартам, которые предусматривают создание местных парков, велодорожек, общедоступной спортивной, детской и досуговой инфраструктуры. В кварталах появятся прогулочные зоны с освещением, клумбами, лавочками и современными детскими площадками с безопасным резиновым покрытием, качелями, горками и спортивными снарядами.



Напомним, попавшим в программу реновации столичным кварталам могут быть назначены



О том, что новые квартиры будут предоставлены с отделкой, ранее заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, качество отделки "будет значительно выше муниципального ремонта и будет соответствовать На портале мэра и правительства Москвы опубликовали проекты современных домов, которые должны заменить дома, сносимые по проекту "реновации".Власти обещают, что эти монолитные и панельные многоэтажки нового поколения "будут качественным жильем, построенным по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий". В домах предполагается возможность внутренней свободной планировки, просторные холлы, подъезды с низкими порогами и пандусами для маломобильных жителей, а также лифты, которые опускаются до уровня входной группы так, что до них не надо добираться по лестницам.Подъезды оснастят низкими порогами и заездными пандусами, холлы обещают выложить керамической плиткой и снабдить видеокамерами и энергосберегающим освещением.В домах будут предусмотрены современные почтовые ящики, домофоны, грузовые и пассажирские высокоскоростные лифты. А инженерные системы гарантируют бесперебойную подачу воды, света и электричества.Еще одна новая система сможет автоматически контролировать подачу воды и тепла в зависимости от погодных условий. Показания с приборов учета воды и электроэнергии будут передаваться автоматически с индивидуальных приборов в квартирах. В помещениях будут установлены пластиковые окна, защищающие от пыли и шума. В каждой квартире предусмотрены балкон или лоджия и фасадные корзины для установки кондиционеров. Балконы оборудуют стеклопакетами, а на полу положат керамическую плитку.Внутри квартир предполагается просторный коридор со светлой отделкой и изолированные комнаты. Кухни отделают обоями светлых тонов с возможностью окрашивания. Санузлы будут раздельными, ванные комнаты оборудуют хромированным полотенцесушителем и точкой доступа к инженерным системам. В них также будут установлены раковина со смесителем и металлическая ванна с защитным экраном и качественными смесителями для душа.Дворы и территория вокруг домов будут благоустроены по новым стандартам, которые предусматривают создание местных парков, велодорожек, общедоступной спортивной, детской и досуговой инфраструктуры. В кварталах появятся прогулочные зоны с освещением, клумбами, лавочками и современными детскими площадками с безопасным резиновым покрытием, качелями, горками и спортивными снарядами.Напомним, попавшим в программу реновации столичным кварталам могут быть назначены архитекторы-кураторы . Это будут профессиональные архитекторы, которые будут "нести свою личную репутационную оценку" за качество производимых работ. Они будут предлагать варианты решения, концепции, следить за дальнейшим проектированием, чтобы в итоге в квартале получилась "именная среда".О том, что новые квартиры будут предоставлены с отделкой, ранее заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, качество отделки "будет значительно выше муниципального ремонта и будет соответствовать комфорт-классу ". Тем, кому понадобится, правительство города окажет помощь с переездом.