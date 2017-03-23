Останкинская башня запустит экскурсии с аудиогидами на двух языках





Запуск экскурсий с аудиогидами на русском и английском языках приурочен к 50-летию башни, которое празднуется в этом году. Аудиогид будет знакомить посетителей с историей строительства сооружения и интересными фактами о нем, также с помощью аудиогида можно будет самостоятельно изучить панораму столицы.



Со смотровой площадки башни горожане и туристы смогут увидеть Кремль, храм Христа Спасителя, ВДНХ, главное здание МГУ имени Ломоносова, деловой центр "Москва-Сити". Вместе с аудиогидом посетители получат специальную карту, где у основных достопримечательностей, которые видны со смотровой площадки, будет электронная метка. Ее можно будет отсканировать с помощью аудиогида и запустить рассказ об этом месте или здании: после самостоятельной экскурсии гости смогут оставить карту себе на память. Взять в аренду аудиогид можно будет в павильоне "Сувениры" экскурсионного бюро или в сувенирном киоске Останкинской телебашни.



Также в мае Останкинская телебашня впервые начнет пускать посетителей на площадку, расположенную на высоте 85 метров. Оттуда посетители смогут посмотреть Останкинская башня запустит экскурсии с аудиогидами на двух языках. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, услуга заработает в этом месяце: посетители смогут услышать рассказ не только о самой башне, но и о достопримечательностях Москвы, которые видны со смотровой площадки.Запуск экскурсий с аудиогидами на русском и английском языках приурочен к 50-летию башни, которое празднуется в этом году. Аудиогид будет знакомить посетителей с историей строительства сооружения и интересными фактами о нем, также с помощью аудиогида можно будет самостоятельно изучить панораму столицы.Со смотровой площадки башни горожане и туристы смогут увидеть Кремль, храм Христа Спасителя, ВДНХ, главное здание МГУ имени Ломоносова, деловой центр "Москва-Сити". Вместе с аудиогидом посетители получат специальную карту, где у основных достопримечательностей, которые видны со смотровой площадки, будет электронная метка. Ее можно будет отсканировать с помощью аудиогида и запустить рассказ об этом месте или здании: после самостоятельной экскурсии гости смогут оставить карту себе на память. Взять в аренду аудиогид можно будет в павильоне "Сувениры" экскурсионного бюро или в сувенирном киоске Останкинской телебашни.Также в мае Останкинская телебашня впервые начнет пускать посетителей на площадку, расположенную на высоте 85 метров. Оттуда посетители смогут посмотреть на внутреннее устройство сооружения . В частности, им покажут, как устойчивость башни поддерживают стальные тросы общей длиной 35 километров.