Посольство Киргизии просит проверить сообщения о найденных на помойке в Москве останках киргизов





Пресс-служба управления



По данным



Тела жертв сильно обгорели. В ходе расследования их направили на экспертизу. Впоследствии тела отправили на родину, но некоторые биоматериалы, нужные для проведения ДНК-экспертизы, остались в морге. Эти останки и передали следователю, который вел дело. Он должен был сдать их в крематорий для утилизации, но не сделал этого, "скорее всего, из-за бюрократических сложностей в оформлении документов", пишет МК. По результатам проверки будет принято процессуальное явление.



Посольство Киргизии в России просит столичную полицию, прокуратуру и Следственный комитет проверить информацию СМИ о найденных на помойке останках тел граждан Киргизии. Об этом говорится на сайте дипломатического представительства. Главное следственное управление СК по Москве уже проводит доследственную проверку.Пресс-служба управления сообщает , что человеческие останки были обнаружены 24 апреля в мусорном контейнере возле жилого дома в Тарном проезде. По предварительным данным, "биологические объекты" выбросил следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, получивший их после судебно-медицинской экспертизы в рамках уголовного дела.По данным Life , останки обнаружил водитель мусоровоза. В нескольких свертках с штампами Царицынского морга находились две кости, образцы кожи и волос. В одном из пакетов лежала расписка следователя, получавшего останки из морга. Как пишет "Московский комсомолец" , в производстве следователя находилось дело о случившемся в январе ДТП с четырьмя погибшими гражданами Киргизии.Тела жертв сильно обгорели. В ходе расследования их направили на экспертизу. Впоследствии тела отправили на родину, но некоторые биоматериалы, нужные для проведения ДНК-экспертизы, остались в морге. Эти останки и передали следователю, который вел дело. Он должен был сдать их в крематорий для утилизации, но не сделал этого, "скорее всего, из-за бюрократических сложностей в оформлении документов", пишет МК. По результатам проверки будет принято процессуальное явление.