Опубликован список домов для голосования по программе реновации. 40 районов в него не попали





- Весь СПИСОК по 4566 адресам домов Москвы и поселений





По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при составлении списка власти руководствовались мнением жителей и сведениями о техническом состоянии домов. "В перечень вошли пятиэтажки, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, и в которых большая доля жителей (как правило, свыше 70%) желает участвовать в программе реновации", - сказал он. Было рассмотрено "более 250 тысяч обращений" жителей. В марте – апреле были проведены консультации с депутатами местного самоуправления и старшими по домам о целесообразности включения конкретных домов в проект программы реновации.



"Наметили предварительный список, который нам показался недостаточным, поэтому я дал поручение провести поквартирный



40 районов и 15 поселений в список пока не вошли



Дома, в которых значительное число жителей сомневается или выступает против, не включены в перечень, даже при том, что их техническое состояние "оставляет желать лучшего", сказал Собянин. Жители таких домов могут на общем собрании собственников квартир одобрить заявку на включение дома в проект программы реновации, эти заявки "обязательно будут рассмотрены самым внимательным образом". В список для голосования также не включены дома в хорошем техническом состоянии.



Дома в 40 районах "старой" Москвы и 15 поселениях Новой Москвы не вошли в предварительный список. Это следует из постановления, принятого на заседании президиума, передает



В Северо-Восточном округе - Бибирево, Лианозово, Северное Медведково. Куркино и Строгино - в Северо-Западном; Зябликово, Чертаново Центральное, Чертаново Северное, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное и Братеево - в Южном округе; Капотня, Марьино, Некрасовка и Печатники в Юго-Восточном. В список для голосования не входят районы Зеленограда Матушкино и Савелки, а также поселения Новой Москвы Роговское, Киевский, Новофедоровское, Вороновское, Краснопахорское, Внуковское, Кленовское, Филимонковское, Щаповское, Десеновское, Марушкинское, Воскресенское, Троицк, Московский и Сосенское.



Больше всего домов предполагается к сносу в ВАО



Больше всего домов, попадающих под программу сноса, согласно списку, расположено в Восточном округе (1064 дома), меньше всего - в Зеленограде (34 дома). В центре Москвы к сносу предполагается 77 домов, на юго-востоке столицы в программу могут попасть 673 дома, на западе – 535 дома, в Северо-Восточном округе – 524 дома, в Юго-Западном округе – 460 домов, в Северном – 426 домов, в Южном округе – 363 дома, в Северо-Западном – 340 домов.



В Центральном округе под реновацию попадают дома в Пресненском, Басманном, Таганском и Красносельском районах. В Северо-Западном округе это районы Щукино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино, Хорошево-Мневники. В Восточном округе голосование затрагивает районы Перово, Богородское, Северное Измайлово, Гольяново, Новогиреево, Соколиная Гора, Косино-Ухтомский, Восточное Измайлово, Метрогородок, Измайлово, Ивановское, Сокольники. В Юго-Восточном округе на голосование будут выставлены дома в районах Кузьминки, Люблино, Нижегородский, Выхино-Жулебино, Рязанский, Лефортово, Текстильщики, Южнопортовый.



В Западном округе включены районы Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, Кунцево, Проспект Вернадского, Солнцево, Филевский Парк, Ново-Переделкино, Внуково, Раменки. Голосование по Северо-Восточному округу включает дома в районах Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский, Останкинский, Алтуфьевский, Свиблово, Марфино, Марьина Роща, Алексеевский, Бутырский, Ростокино, Отрадное, Южное Медведково, Северный.



В Юго-Западном округе это районы Зюзино, Черемушки, Котловка, Коньково, Обручевский, Южное Бутово, Ломоносовский, Ясенево, Академический, Северное Бутово. В Северном округе под реновацию попадают Головинский район, Коптево, Дмитровский, Западное Дегунино, Тимирязевский, Бескудниковский, Войковский, Левобережный. В Южном округе включены районы Царицыно, Нагатинский Затон, Нагорный, Даниловский, Донской, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Восточное и Западное, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное. В Зеленограде на голосование вынесут дома в Крюково, Старом Крюково и Силино. Из поселений Новой Москвы в список попали Михайлово-Ярцевское, Щербинка, "Мосрентген", Рязановское и Кокошкино.



Дом включат в программу, если за это проголосуют две трети собственников



Голосование за или против включения дома в программу реновации будет проводиться с 15 мая по 15 июня в электронной системе "Активный гражданин" и в центрах государственных услуг "Мои документы" независимо от места жительства. "При желании" жители столицы также смогут принять решение на общем собрании собственников квартир своего дома, "и это решение будет доминирующим", цитирует Собянина



Мэр пообещал, что процедура голосования будет предельно прозрачной. "Мы примем все необходимые меры, чтобы граждане были правильно идентифицированы, чтобы мы были уверены, что это либо собственники домов, либо наниматели по социальному найму, чтобы никто лишний не лез, не голосовал за тех жителей, которые проживают в этих домах", - сказал он.



Принять участие в голосовании могут собственники квартир, включая собственников долей, наниматели квартир по договорам социального найма. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей могут принять участие в голосовании от их имени. Для участия в голосовании



Результат голосования будет определяться в два этапа: по отдельным квартирам и по дому в целом. Если квартира имеет двух и более собственников или нанимателей, каждый из них сможет принять участие в голосовании. Итоги поквартирного голосования определят большинством голосов. В случае равенства противоположных голосов жителей конкретной квартиры голосование по ней не будет учитываться при подведении итогов голосования по дому в целом. Если собственники или наниматели квартиры не примут участие в голосовании, их жилье будет считаться квартирой, где проголосовали "за".



"Многоквартирный дом будет включен в проект программы реновации в случае, если число квартир, проголосовавших "за", включая квартиры "молчунов", превышает две трети от общего числа квартир в доме (за исключением квартир, мнения жителей которых разделились поровну и потому не учитываются при подведении итогов голосования), – объяснили в мэрии.



В проекте программы реновации будут учтены пятиэтажки, жители которых приняли соответствующее решение на общем собрании собственников, в которых две трети квартир, проголосовали "за" в "Активном гражданине" и в центрах госуслуг. В проект не попадут дома, одна треть квартир в которых высказалась "против". Отметим, что в законе по-прежнему не отражено, как будет учитываться мнение жителей и должно ли оно учитываться вообще, однако эксперты советуют голосовать В список домов для голосования по программе реновации вошло 4566 домов в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенной территории, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную мэрию. Список опубликован на портале мэра и правительства Москвы.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при составлении списка власти руководствовались мнением жителей и сведениями о техническом состоянии домов. "В перечень вошли пятиэтажки, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, и в которых большая доля жителей (как правило, свыше 70%) желает участвовать в программе реновации", - сказал он. Было рассмотрено "более 250 тысяч обращений" жителей. В марте – апреле были проведены консультации с депутатами местного самоуправления и старшими по домам о целесообразности включения конкретных домов в проект программы реновации."Наметили предварительный список, который нам показался недостаточным, поэтому я дал поручение провести поквартирный телефонный опрос ", - сказал мэр. "Таким образом путем сложения этих двух направлений - экспертной оценки и реального мнения жителей, которые проживают в этих домах, мы составили список, который состоит из 4,5 тысячи домов", - сказал Собянин.Дома, в которых значительное число жителей сомневается или выступает против, не включены в перечень, даже при том, что их техническое состояние "оставляет желать лучшего", сказал Собянин. Жители таких домов могут на общем собрании собственников квартир одобрить заявку на включение дома в проект программы реновации, эти заявки "обязательно будут рассмотрены самым внимательным образом". В список для голосования также не включены дома в хорошем техническом состоянии.Дома в 40 районах "старой" Москвы и 15 поселениях Новой Москвы не вошли в предварительный список. Это следует из постановления, принятого на заседании президиума, передает "Интерфакс" . В числе районов, которые не попадают под программу - Хамовники, Якиманка, Арбат , Замоскворечье, Мещанский, Тверской (Центральный округ); Гагаринский и Теплый Стан (Юго-Западный округ); Вешняки, Восточный, Новокосино, Преображенское (Восточный округ). В Западном округе это районы Дорогомилово, Крылатское, Тропарево-Никулино. В Северном - Аэропорт, Беговой, Восточное Дегунино, Молжаниновский, Савеловский, Сокол, Ховрино и Хорошевский.В Северо-Восточном округе - Бибирево, Лианозово, Северное Медведково. Куркино и Строгино - в Северо-Западном; Зябликово, Чертаново Центральное, Чертаново Северное, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное и Братеево - в Южном округе; Капотня, Марьино, Некрасовка и Печатники в Юго-Восточном. В список для голосования не входят районы Зеленограда Матушкино и Савелки, а также поселения Новой Москвы Роговское, Киевский, Новофедоровское, Вороновское, Краснопахорское, Внуковское, Кленовское, Филимонковское, Щаповское, Десеновское, Марушкинское, Воскресенское, Троицк, Московский и Сосенское.Больше всего домов, попадающих под программу сноса, согласно списку, расположено в Восточном округе (1064 дома), меньше всего - в Зеленограде (34 дома). В центре Москвы к сносу предполагается 77 домов, на юго-востоке столицы в программу могут попасть 673 дома, на западе – 535 дома, в Северо-Восточном округе – 524 дома, в Юго-Западном округе – 460 домов, в Северном – 426 домов, в Южном округе – 363 дома, в Северо-Западном – 340 домов.под реновацию попадают дома в Пресненском, Басманном, Таганском и Красносельском районах. Вэто районы Щукино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино, Хорошево-Мневники. Вголосование затрагивает районы Перово, Богородское, Северное Измайлово, Гольяново, Новогиреево, Соколиная Гора, Косино-Ухтомский, Восточное Измайлово, Метрогородок, Измайлово, Ивановское, Сокольники. Вна голосование будут выставлены дома в районах Кузьминки, Люблино, Нижегородский, Выхино-Жулебино, Рязанский, Лефортово, Текстильщики, Южнопортовый.включены районы Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, Кунцево, Проспект Вернадского, Солнцево, Филевский Парк, Ново-Переделкино, Внуково, Раменки. Голосование повключает дома в районах Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский, Останкинский, Алтуфьевский, Свиблово, Марфино, Марьина Роща, Алексеевский, Бутырский, Ростокино, Отрадное, Южное Медведково, Северный.это районы Зюзино, Черемушки, Котловка, Коньково, Обручевский, Южное Бутово, Ломоносовский, Ясенево, Академический, Северное Бутово. Впод реновацию попадают Головинский район, Коптево, Дмитровский, Западное Дегунино, Тимирязевский, Бескудниковский, Войковский, Левобережный. Ввключены районы Царицыно, Нагатинский Затон, Нагорный, Даниловский, Донской, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Восточное и Западное, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное. Вна голосование вынесут дома в Крюково, Старом Крюково и Силино. Из поселенийв список попали Михайлово-Ярцевское, Щербинка, "Мосрентген", Рязановское и Кокошкино.Голосование за или против включения дома в программу реновации будет проводиться с 15 мая по 15 июня в электронной системе "Активный гражданин" и в центрах государственных услуг "Мои документы" независимо от места жительства. "При желании" жители столицы также смогут принять решение на общем собрании собственников квартир своего дома, "и это решение будет доминирующим", цитирует Собянина агентство "Москва" Мэр пообещал, что процедура голосования будет предельно прозрачной. "Мы примем все необходимые меры, чтобы граждане были правильно идентифицированы, чтобы мы были уверены, что это либо собственники домов, либо наниматели по социальному найму, чтобы никто лишний не лез, не голосовал за тех жителей, которые проживают в этих домах", - сказал он.Принять участие в голосовании могут собственники квартир, включая собственников долей, наниматели квартир по договорам социального найма. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей могут принять участие в голосовании от их имени. Для участия в голосовании потребуются паспорт, СНИЛС, свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН, в зависимости от выбранного способа голосования. Если человек проголосует двумя способами (дистанционно и в МФЦ), то будет учтен голос, поданный в центре "Мои документы". Будет предусмотрена возможность изменить свое мнение и проголосовать повторно. В таком случае будет учтен результат более позднего голосования.Результат голосования будет определяться в два этапа: по отдельным квартирам и по дому в целом. Если квартира имеет двух и более собственников или нанимателей, каждый из них сможет принять участие в голосовании. Итоги поквартирного голосования определят большинством голосов. В случае равенства противоположных голосов жителей конкретной квартиры голосование по ней не будет учитываться при подведении итогов голосования по дому в целом. Если собственники или наниматели квартиры не примут участие в голосовании, их жилье будет считаться квартирой, где проголосовали "за"."Многоквартирный дом будет включен в проект программы реновации в случае, если число квартир, проголосовавших "за", включая квартиры "молчунов", превышает две трети от общего числа квартир в доме (за исключением квартир, мнения жителей которых разделились поровну и потому не учитываются при подведении итогов голосования), – объяснили в мэрии.В проекте программы реновации будут учтены пятиэтажки, жители которых приняли соответствующее решение на общем собрании собственников, в которых две трети квартир, проголосовали "за" в "Активном гражданине" и в центрах госуслуг. В проект не попадут дома, одна треть квартир в которых высказалась "против". Отметим, что в законе по-прежнему не отражено, как будет учитываться мнение жителей и должно ли оно учитываться вообще, однако эксперты советуют голосовать всеми возможными способами