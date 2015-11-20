Маршрут автобуса Т25, проходящий через весь центр Москвы, предлагают сделать экскурсионным

Автобус Т25, который проезжает почти через весь центр Москвы — от Лубянки почти до Семеновской площади, может не только служить транспортом, но и стать быстрым вариантом экскурсии: по маршруту его следования встречаются десятки достопримечательностей. Жители Басманного района предлагают запустить экскурсионный автобус с наглядными справочными материалами и аудиогидом, пишет "Московский комсомолец".
Изначально Покровская дорога была кратчайшим способом добраться от Кремля до выезда из города. Сегодня этот путь москвичи проделывают на автобусе Т25 от метро "Китай-город" до Елоховского собора всего за 10–15 минут. Активисты Басманного района разработали собственные аудиогиды, в которых описано около 300 точек, расположенных вдоль старой Покровской дороги — нынешней связки Маросейки, Покровки, Старой Басманной и Спартаковской улиц, — и предлагают дополнить его визуальными материалами и адаптировать под маршрут. Среди достопримечательностей по маршруту следования значатся церковь Космы и Дамиана, главный дом усадьбы Муравьевых-Апостолов и дом Василия Львовича Пушкина.
Как рассказала активист района Анна Берникова, краеведы уже подготовили 12 аудиогидов, которые можно свободно скачать из сообщества Басманного района в социальной сети и слушать со смартфона. "Теперь наша мечта — сделать автобусный маршрут с экскурсионным дополнением как раз для 25-го. Если даже просто оклеить обычный автобус информационными материалами и дать указание, где можно послушать аудиогид, люди уже поймут, что едут не просто так, а по интересным историческим местам", — рассказала она. В ближайшее время активисты планируют представить свои разработки специалистам Мосгортранса, заручившись поддержкой муниципальных депутатов.
Проект предлагается запустить ко Дню города и в течение месяца обкатывать его в специально оформленном автобусе с трансляцией аудиогида по громкой связи, параллельно ведя видео- и аудиотрансляцию на мониторах салона. В дальнейшем громкую связь можно оставить только на определенные часы следования маршрута, в остальное время оставив трансляцию на мониторах и с использованием мобильного приложения. В "Мосгортрансе" пояснили, что решение о запуске маршрута принимает специальная комиссия в мэрии города, а саму идею нужно будет адаптировать под ритм движения автобуса.
По словам экспертов, транспорт едет быстрее, чем идет человек, поэтому все объекты упомянуть не получится. На борту автобуса можно было бы дать схему маршрута с наиболее интересными зданиями, а сам автобус оформить фотографиями или рисунками. Что же до аудиосопровождения, то интернет-ссылка будет актуальна только для владельцев смартфонов, а звук по всему автобусу будет перебиваться шумом дороги и объявлением остановок.
Напомним, о скудности турпакета говорилось еще в 2012 году, однако полноценных шагов в этом направлении до сих пор не сделано. Немалым спросом среди туристов пользуется бренд "СССР", однако развивать эту идею власти также не спешат. Год назад сообщалось о намерении запустить интернет-портал экскурсий по местам, связанным с историей различных народов, живущих в столице, однако об этом проекте также ничего не известно.