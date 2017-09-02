В Подмосковье во время авиашоу разбился самолет: катастрофа была снята на видео





По предварительной информации, во время выполнения показательного выступления самолет задел крылом землю, загорелся и разрушился. Сейчас проводится ликвидация последствий разрушения самолета на земле, после чего будет проведен осмотр места происшествия, сообщает



Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, "на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для проведения доследственной проверки.



Видеозапись катастрофы самолета Утром 2 сентября самолет Ан-2 во время выполнения показательного выступления в подмосковной Балашихе задел крылом землю и разбился. Погибли 2 человека - пилоты.По предварительной информации, во время выполнения показательного выступления самолет задел крылом землю, загорелся и разрушился. Сейчас проводится ликвидация последствий разрушения самолета на земле, после чего будет проведен осмотр места происшествия, сообщает ТАСС Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, "на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для проведения доследственной проверки.Видеозапись катастрофы самолета опубликовало ГАУ МО "Балашихинское ИА". На ней видно, что самолет во время полета резко пошел вниз, завалился на левое крыло и ударился о землю, после чего взорвался.