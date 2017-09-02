NEWSmsk.com: Московские новости
[ 2 сентября]
Названа вероятная причина смерти главы "Курортов Северного Кавказа", найденного мертвым в комплексе "Москва-Сити"
2 сентября 2017 г. | Время публикации 15:05
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
По предварительным данным, причиной смерти генерального директора "Курорты Северного Кавказа" Олега Горчева могла стать острая сердечная недостаточность, сообщили Агентству городских новостей "Москва" в экстренных службах.

Как ранее сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова,вечером 1 сентября в квартире одного из жилых домов по 1-му Красногвардейскому проезду отцом было в ванной обнаружено тело 40-летнего сына. В ходе осмотра места происшествия видимых следов, говорящих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено.

Ранее "Московский комсомолец" сообщал, что причины, по которым могла наступить смерть, стал удар по голове "либо об пол, либо тупым предметом".
Предыдущая
 
Следующая
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 2 сентября 2017 г. // Последняя новость 20:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed