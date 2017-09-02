В ночь на 2 сентября зафиксирован рост ПДК вредных веществ в атмосфере на юго-востоке и востоке Москвы





Как сообщает ГПБУ "Москэкомониторинг", с 23:00 пятницы до 2:00 субботы в районе Выхино-Жулебино допустимый уровень сероводорода превышался в 1,77-3,48 раза.



В районе Люблино в то же время содержание сероводорода достигло 1,3-1,55 ПДК м.р. Кроме того, на этой городской территории с 21:00 пятницы до 3:00 субботы содержание оксида азота превышало норму в 1,15-2,47 раза.



Кратковременное превышение уровня сероводорода (1,65 ПДК м.р.) ночью было зафиксировано в районе Косино-Ухтомский, сообщает



В ночь на 1 сентября оборудование "Мосэкомониторинга" отметило рост предельно допустимых концентраций сероводорода и оксида азота на востоке, юго-востоке и юге Москвы. По данным учреждения, ПДК м.р. сероводорода в районе Косино-Ухтомский была превышена в 1,55-4 раза, Люблино - в 1,11-1,25 раза, Царицыно в 1,13-1,34 раза, Западном Бирюлево - в 1,18 раза. Кроме того, в Люблино в 1,1-2,39 раза была превышена ПДК м.р. оксида азота.



В районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы существенное превышение допустимого уровня сероводорода в августе фиксировалось дважды: 28 августа - в 2,1-4,1 раза, 17 августа - в 1,2-5,5 раза. Автоматика измерительных станций зафиксировала в ночь на субботу рост предельной допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере на юго-востоке и востоке Москвы.Как сообщает ГПБУ "Москэкомониторинг", с 23:00 пятницы до 2:00 субботы в районе Выхино-Жулебино допустимый уровень сероводорода превышался в 1,77-3,48 раза.В районе Люблино в то же время содержание сероводорода достигло 1,3-1,55 ПДК м.р. Кроме того, на этой городской территории с 21:00 пятницы до 3:00 субботы содержание оксида азота превышало норму в 1,15-2,47 раза.Кратковременное превышение уровня сероводорода (1,65 ПДК м.р.) ночью было зафиксировано в районе Косино-Ухтомский, сообщает "Интерфакс" В ночь на 1 сентября оборудование "Мосэкомониторинга" отметило рост предельно допустимых концентраций сероводорода и оксида азота на востоке, юго-востоке и юге Москвы. По данным учреждения, ПДК м.р. сероводорода в районе Косино-Ухтомский была превышена в 1,55-4 раза, Люблино - в 1,11-1,25 раза, Царицыно в 1,13-1,34 раза, Западном Бирюлево - в 1,18 раза. Кроме того, в Люблино в 1,1-2,39 раза была превышена ПДК м.р. оксида азота.В районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы существенное превышение допустимого уровня сероводорода в августе фиксировалось дважды: 28 августа - в 2,1-4,1 раза, 17 августа - в 1,2-5,5 раза.