В Москве планируют соединить Краснопресненскую и Карамышевскую набережные, а Москворецкую перекроют на две ночи





В ходе реализации проекта все территории объединят, проезжую часть расширят, организуют парковочные карманы, стоянки для такси и остановки общественного транспорта. Проект предусматривает строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. На транспортной развязке будут съезды на Пресненскую набережную. На участке от Пресненской набережной до улицы Шеногина построят прогулочную зону площадью 10,5 га и террасный парк.



А пока что, участок Москворецкой набережной перекроют на две ночи в связи с работами в парке "Зарядье". Проехать по участку от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда нельзя будет с 23:00 2 сентября до 09:00 3 сентября, а также с 23:00 3 сентября до 05:00 4 сентября, В Москве планируют создать пространство для движения транспорта и пешеходов протяженностью более 4,3 км вдоль Москвы-реки от Краснопресненской до Карамышевской набережной. Сейчас проехать напрямую от Краснопресненской до Карамышевской набережной невозможно — только в объезд, заявила "Интерфаксу" председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.В ходе реализации проекта все территории объединят, проезжую часть расширят, организуют парковочные карманы, стоянки для такси и остановки общественного транспорта. Проект предусматривает строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. На транспортной развязке будут съезды на Пресненскую набережную. На участке от Пресненской набережной до улицы Шеногина построят прогулочную зону площадью 10,5 га и террасный парк.А пока что, участок Москворецкой набережной перекроют на две ночи в связи с работами в парке "Зарядье". Проехать по участку от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда нельзя будет с 23:00 2 сентября до 09:00 3 сентября, а также с 23:00 3 сентября до 05:00 4 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.