Охранника железнодорожного депо, убивавшего и грабившего людей на рабочем месте, осудили на 8,5 лет





Суд установил, что в ночь с 27 на 28 мая 2016 года осужденный обнаружил на территории депо мужчину без определенного места жительства. После попытки прогнать его охранник избил бомжа руками, ногами и деревянной палкой. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.



3 июня 2016 года осужденный привел в служебное помещение депо мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Воспользовавшись беспомощностью потерпевшего, он достал у него из кармана смартфон стоимостью более 15 тысяч рублей и похитил его.



Суд приговорив его к 8,5 годам колонии строгого режима, сообщили 1 сентября был вынесен приговор 25-летнему уроженцу Саратовской области, которого признали виновным в убийстве и грабеже, совершенными по месту работы - в моторвагонном депо "Железнодорожная", расположенным в районе города Балашиха Московской области.Суд установил, что в ночь с 27 на 28 мая 2016 года осужденный обнаружил на территории депо мужчину без определенного места жительства. После попытки прогнать его охранник избил бомжа руками, ногами и деревянной палкой. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.3 июня 2016 года осужденный привел в служебное помещение депо мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Воспользовавшись беспомощностью потерпевшего, он достал у него из кармана смартфон стоимостью более 15 тысяч рублей и похитил его.Суд приговорив его к 8,5 годам колонии строгого режима, сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.