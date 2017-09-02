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[ 2 сентября]
Охранника железнодорожного депо, убивавшего и грабившего людей на рабочем месте, осудили на 8,5 лет
2 сентября 2017 г. | Время публикации 12:20
Последние изменения 19:19
Рубрики: Криминал
foto Фоторепортаж
1 сентября был вынесен приговор 25-летнему уроженцу Саратовской области, которого признали виновным в убийстве и грабеже, совершенными по месту работы - в моторвагонном депо "Железнодорожная", расположенным в районе города Балашиха Московской области.

Суд установил, что в ночь с 27 на 28 мая 2016 года осужденный обнаружил на территории депо мужчину без определенного места жительства. После попытки прогнать его охранник избил бомжа руками, ногами и деревянной палкой. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

3 июня 2016 года осужденный привел в служебное помещение депо мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Воспользовавшись беспомощностью потерпевшего, он достал у него из кармана смартфон стоимостью более 15 тысяч рублей и похитил его.

Суд приговорив его к 8,5 годам колонии строгого режима, сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
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