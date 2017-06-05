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[ 5 июня]
Ремонтные работы на "голубой" ветке московского метро внезапно перенесли
3 июня 2017 г. | Время публикации 10:02
Последние изменения 10:30
Рубрики: Метрополитен
foto Фоторепортаж
Филевская линия Московского метрополитена в выходные работает в штатном режиме на всем протяжении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы. "Вся Филевская линия 3 и 4 июня работает в обычном режиме, никаких закрытий станций на эти выходные не запланировано", – подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, об ограничениях, связанных с ремонтом путей, будет сообщено дополнительно. Ранее сообщалось, что 3 и 4 июня не будет движения поездов между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Работа Филевской линии в обычном режиме должна была возобновиться 5 июня в 05:30.

При этом в пресс-службе подземки даже приносили "извинения за временные неудобства" и призывали "пассажиров заранее планировать маршруты своих поездок 3 и 4 июня". С чем связан перенос ремонтных работ и некорректное оповещение через информационные агентства жителей Москвы о деятельности метрополитена не сообщается.
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