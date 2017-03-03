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[ 5 июня]
Робот-Пушкин будет читать стихи посетителям парка "Сокольники"
3 июня 2017 г. | Время публикации 09:00
Рубрики: Развлечения
foto Фоторепортаж
11 и 12 июня в парке "Сокольники" пройдет Московский фестиваль современной российской литературы, посетители которого смогут познакомиться с роботом, читающим стихи Александра Сергеевича Пушкина. Как сообщается на сайте столичной мэрии, роботу будет придано портретное сходство с поэтом.

Как рассказали в пресс-службе парка "Сокольники", робот будет читать стихи по заявкам 11 и 12 июня с 12:00 до 18:00 рядом с эстрадой "Ротонда", недалеко от главного входа в парк. Рядом с роботом будет находиться стойка с планшетом, при помощи которого гости фестиваля смогут выбрать для декламации одно из 600 произведений поэта, включая поэму "Руслан и Людмила" и роман в стихах "Евгений Онегин". Их можно будет прослушать полностью или выбрать любимый отрывок.

Мимика робота, которого привезут с "Робостанции" ВДНХ, схожа с человеческой — он умеет улыбаться, шевелить губами и бровями. Стихи для декламации записывал профессиональный актер, снабдивший робота выразительным голосом. После окончания фестиваля робота вернут на "Робостанцию" ВДНХ, где находится 25 роботов с различным функционалом. Среди них - робот, читавший стихи посетительницам ВДНХ 8 марта, также обитатели "Робостанции" поздравляли посетителей ВДНХ с Днем святого Валентина и Масленицей.
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