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[ 5 июня]
МЧС по ошибке предупредило жителей Подмосковья о 20-градусных морозах
3 июня 2017 г. | Время публикации 09:44
Последние изменения 10:29
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
Жители Подмосковья получили в пятницу, 2 июня, СМС с предупреждением о возможных заморозках 3−4 июня до минус 20 градусов вместо 2 градусов ниже нуля, сообщает https://www.ridus.ru/news/253932>"Ридус".

Причиной неверной информации стал технический сбой при передаче информации операторам сотовой связи от МЧС, отмечают в ведомстве. Вечером в пятницу к рассылке готовилось сообщение с уточнением этой информации, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе МЧС. Утром, 3 июня, на сайте министерства информации о двадцатиградусных морозах в Подмосковье уже не было.

Между тем за информационной составляющей работы МЧС общественность и СМИ стали следить после обрушившегося на Москву 29 мая шквалистого ветра, жертвами которого в столичном и подмосковном регионах стали 16 человек. Как стало известно 1 июня, оповещение об урагане в Москве, по неподтвержденным данным, не было разослано ведомством вовремя из-за пересменки дежурных офицеров, каждый из которых думал, что рассылку уже сделал коллега.
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