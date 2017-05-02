Газон в Измайлово по ошибке "благоустроили" почвами Юрского периода с окаменелостями

По сведениям фонда, доисторическую глину завезли, вероятно, по ошибке на Щербаковскую улицу возле дома 50/20. В почве можно разглядеть множество доисторических окаменелостей - морских моллюсков белемнитов и аммонитов, вымерших примерно 65 миллионов лет назад, вместе с динозаврами. Как сообщил представитель "Археологии" Олег Марков, наиболее ценные экспонаты специалисты забрали в фонд на исследования.
Палеонтология в Измайлово. На Щербаковской улице, нами был найден ещё один парк Юрского периода в Москве. Находок море, но мы взяли только наиболее понравившиеся, так что у желающих приобщиться к палеонтологии есть все шансы найти что то в этом районе стоящее. Ископаемые лежат на газонах рядом с домом N 50/20. Аммониты и белемниты ( в народе чёртов палец ) ждут вас. Отличный отдых для всей семьи. Самое главное, что всё это можно потрогать руками и принести домой. #амонит #белемнит #палеонтология #измайлово #щербаковскаяулица #доисторическиемалюски #палеонтологи #юрскийпериод #паркюрскогопериода #амониты #белемниты #ископаемые #доисторическиеископаемые #москва #яархеолог #фондархеология
Специалисты фонда отмечают, что, скорее всего, глину с хорошо сохранившимися останками ископаемых завезли из близлежащего карьера. Подобные отложения юрских глин располагаются на глубине от полутора-двух до 700 метров во всем Подмосковье, и под видом чернозема их завозят для благоустройства газонов, так что есть все основания найти древние ископаемые и в других районах Москвы.
Муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский еще в конце апреля поделился в своем блоге фотографиями доисторических находок. Среди окаменелостей можно найти так называемые "чертовы пальцы" - остатки головоногих моллюсков, существовавших в период мезозойской эры, а также закрученные раковины с перламутром.