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Газон в Измайлово по ошибке "благоустроили" почвами Юрского периода с окаменелостями
3 мая 2017 г. | Время публикации 08:47
Последние изменения 15:07
Рубрики: Коммунальное хозяйство
foto Фоторепортаж
Доисторическую глину, относящуюся к Юрскому периоду, завезли вместо чернозема на улицу Щербаковская в районе Измайлово. Специалисты уже забрали самые ценные экспонаты на исследования, но у жителей столицы еще есть шанс найти останки моллюсков и других обитателей древнего мира, сообщает пресс-служба фонда "Археология", сотрудники которого обнаружили древнюю глину на востоке Москвы. Данные пресс-службы цитирует ТАСС.

По сведениям фонда, доисторическую глину завезли, вероятно, по ошибке на Щербаковскую улицу возле дома 50/20. В почве можно разглядеть множество доисторических окаменелостей - морских моллюсков белемнитов и аммонитов, вымерших примерно 65 миллионов лет назад, вместе с динозаврами. Как сообщил представитель "Археологии" Олег Марков, наиболее ценные экспонаты специалисты забрали в фонд на исследования.

Палеонтология в Измайлово. На Щербаковской улице, нами был найден ещё один парк Юрского периода в Москве. Находок море, но мы взяли только наиболее понравившиеся, так что у желающих приобщиться к палеонтологии есть все шансы найти что то в этом районе стоящее. Ископаемые лежат на газонах рядом с домом N 50/20. Аммониты и белемниты ( в народе чёртов палец ) ждут вас. Отличный отдых для всей семьи. Самое главное, что всё это можно потрогать руками и принести домой. #амонит #белемнит #палеонтология #измайлово #щербаковскаяулица #доисторическиемалюски #палеонтологи #юрскийпериод #паркюрскогопериода #амониты #белемниты #ископаемые #доисторическиеископаемые #москва #яархеолог #фондархеология

Публикация от Олег Марков (@aspurg)



Специалисты фонда отмечают, что, скорее всего, глину с хорошо сохранившимися останками ископаемых завезли из близлежащего карьера. Подобные отложения юрских глин располагаются на глубине от полутора-двух до 700 метров во всем Подмосковье, и под видом чернозема их завозят для благоустройства газонов, так что есть все основания найти древние ископаемые и в других районах Москвы.

Муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский еще в конце апреля поделился в своем блоге фотографиями доисторических находок. Среди окаменелостей можно найти так называемые "чертовы пальцы" - остатки головоногих моллюсков, существовавших в период мезозойской эры, а также закрученные раковины с перламутром.
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