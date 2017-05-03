На празднование Дня Победы в Москве потратят без малого полмиллиарда бюджетных рублей





В этом году торжественным маршем по Красной площади пройдут более 10 тысяч человек. Колонну военной техники составят 114 боевых машин, а в воздушном строю пролетят 72 самолета и вертолета. Уменьшение количества бронемашин связано с экономией, отметил редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Если демонстрировать все образцы, придется увеличивать время трансляции парада в несколько раз и тратить дополнительные средства на топливо.



Еще 4,5 миллиона рублей будет потрачено на озвучивание и установку системы связи во время парада и его репетиции в Алабино. 69,4 миллиона рублей пойдет на печать и рассылку поздравлений ветеранам от главы государства; 7,4 миллиона рублей - на закупку 21 тысячи сувениров. Кроме того, столичные власти объявили девять тендеров на проведение салютов в парках общей стоимостью 5 миллионов рублей.



На время праздников также запланированы праздничные мероприятия: в День Победы на Поклонной горе состоится концерт с советскими песнями, а за день до этого пройдет конное представление "Традиции России". Организация двух этих мероприятий стоит 19,2 миллиона рублей. Однако одним из самых дорогих мероприятий станет концерт возле храма Христа Спасителя. Он продлится четыре часа и будет включать "выступление группы в стиле классикал кроссовер", исполнение советских песен, показ исторического парада 1945 года, а также трансляцию современного парада на Красной площади. Все это обойдется бюджету в 10,2 миллиона рублей.



Более 10 миллионов рублей пойдет на техническое обеспечение акции "Бессмертный полк" на Тверской улице, еще 17,5 миллиона - на праздничные мероприятия на Пушкинской, Триумфальной и Театральной площадях. В парке "Царицыно" состоится шоу с участием акробатов за 5,3 миллиона рублей. Остальные деньги пойдут на пошив формы, закупку топлива, полеты авиации, а также на разгон облаков, который



В прошлом году на борьбу с облаками столичные власти потратили 86 миллиона рублей, в этом году из бюджета на "работы по метеозащите Москвы" выделили 98 миллионов. Безоблачное небо в День Победы будут пытаться обеспечить девять самолетов Ан-12 и один Як-42. Впрочем, насколько успешными будут их труды - большой вопрос. Так, в 2015 году в День города самолеты также разгоняли облака, но деньги буквально оказались пущены на ветер - дождь все равно шел. Синоптики же отмечали, что воздействие на облака приносит эффект только в случае, На празднование Дня Победы в Москве будет израсходовано не менее 456 миллионов рублей, и это при том, что предстоящий парад по количеству техники будет самым скромным за последние три года. Как подсчитал портал РБК , больше всего денег будет выделено на перевозку военнослужащих - 150 миллионов. К этому добавятся траты на организацию различных концертов и салютов, а также на традиционный разгон облаков, эффективность которого крайне сомнительна.В этом году торжественным маршем по Красной площади пройдут более 10 тысяч человек. Колонну военной техники составят 114 боевых машин, а в воздушном строю пролетят 72 самолета и вертолета. Уменьшение количества бронемашин связано с экономией, отметил редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Если демонстрировать все образцы, придется увеличивать время трансляции парада в несколько раз и тратить дополнительные средства на топливо.Еще 4,5 миллиона рублей будет потрачено на озвучивание и установку системы связи во время парада и его репетиции в Алабино. 69,4 миллиона рублей пойдет на печать и рассылку поздравлений ветеранам от главы государства; 7,4 миллиона рублей - на закупку 21 тысячи сувениров. Кроме того, столичные власти объявили девять тендеров на проведение салютов в парках общей стоимостью 5 миллионов рублей.На время праздников также запланированы праздничные мероприятия: в День Победы на Поклонной горе состоится концерт с советскими песнями, а за день до этого пройдет конное представление "Традиции России". Организация двух этих мероприятий стоит 19,2 миллиона рублей. Однако одним из самых дорогих мероприятий станет концерт возле храма Христа Спасителя. Он продлится четыре часа и будет включать "выступление группы в стиле классикал кроссовер", исполнение советских песен, показ исторического парада 1945 года, а также трансляцию современного парада на Красной площади. Все это обойдется бюджету в 10,2 миллиона рублей.Более 10 миллионов рублей пойдет на техническое обеспечение акции "Бессмертный полк" на Тверской улице, еще 17,5 миллиона - на праздничные мероприятия на Пушкинской, Триумфальной и Театральной площадях. В парке "Царицыно" состоится шоу с участием акробатов за 5,3 миллиона рублей. Остальные деньги пойдут на пошив формы, закупку топлива, полеты авиации, а также на разгон облаков, который продолжает дорожать из года в год.В прошлом году на борьбу с облаками столичные власти потратили 86 миллиона рублей, в этом году из бюджета на "работы по метеозащите Москвы" выделили 98 миллионов. Безоблачное небо в День Победы будут пытаться обеспечить девять самолетов Ан-12 и один Як-42. Впрочем, насколько успешными будут их труды - большой вопрос. Так, в 2015 году в День города самолеты также разгоняли облака, но деньги буквально оказались пущены на ветер - дождь все равно шел. Синоптики же отмечали, что воздействие на облака приносит эффект только в случае, если циклон идет на угасание . В этом году, согласно данным Гидрометцентра России, в столичном регионе ожидается холодная погода с мокрым снегом и дождем, за сутки может выпасть до 10 миллиметров осадков , или порядка 20 процентов майской нормы.