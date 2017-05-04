"Последний звонок" в столичных школах заменят линейкой, чтобы дети "не расслаблялись" перед ЕГЭ





"Мы поддерживаем идею заменить "последние звонки" на обычные торжественные линейки, так как "последний звонок" не является для ребят последним, ярким и запоминающимся днем. Ведь впереди их ждут экзамены, которые требуют сосредоточенности и внимания. "Последний школьный звонок" все-таки ближе к торжественной линейке, чем к прогулкам на катерах и лимузинах", - сказала Мясникова.



Как сообщил



Департамент же в свою очередь утверждает, что это инициатива именно директоров. "Директора отмечают, что слишком свободное празднование "последнего звонка" расслабляет школьников – впереди у них такие серьезные испытания, а мы уже празднуем окончание учебного заведения", – сказала Мясникова. Родительская общественность Москвы выступила за замену празднования "последнего звонка" на обычную торжественную линейку. Об этом агентству "Москва" сообщила председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова."Мы поддерживаем идею заменить "последние звонки" на обычные торжественные линейки, так как "последний звонок" не является для ребят последним, ярким и запоминающимся днем. Ведь впереди их ждут экзамены, которые требуют сосредоточенности и внимания. "Последний школьный звонок" все-таки ближе к торжественной линейке, чем к прогулкам на катерах и лимузинах", - сказала Мясникова.Как сообщил порталу "Педсовет" директор московской школы, попросивший не указывать его данные, рекомендация запретить празднование "последнего звонка" и установить для него жесткий формат торжественной линейки, на которой будет зачитан приказ о допуске к ЕГЭ, исходит от столичного департамента образования.Департамент же в свою очередь утверждает, что это инициатива именно директоров. "Директора отмечают, что слишком свободное празднование "последнего звонка" расслабляет школьников – впереди у них такие серьезные испытания, а мы уже празднуем окончание учебного заведения", – сказала Мясникова.