Сторонники реновации требуют расширить списки домов под снос и грозят протестами

У парка "Сокольники" собрались около 100 человек, чьи дома не вошли в список для голосования по программе реновации жилищного фонда. Среди собравшихся - жители Измайлово, Сокольников, несколько человек из Текстильщиков, Коньково, Ломоносовского района, Марфино, а также из других районов, которые не попали в список для голосования по реновации, сообщает корреспондент агентства "Москва".
Участники акции считают, что жителям домов, не включенных в программу, следует собираться и устраивать протесты. "Я живу в Измайлово, в старой хрущевке. Месяц назад проводили встречу в управе, наш дом вроде бы попадал в программу. У нас большинство жильцов были рады, так как дом очень старый, но вчера посмотрели список - наш район исключили из группы. Почему, непонятно. Это просто беспредел власти, мы хотим переселиться, а нам не дают", - рассказала одна из участниц схода.
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"Мы чувствуем себя обманутыми, была надежда реально переехать в новое жилье. Я даже зарегистрировался в этом "Активном гражданине", чтобы голосовать. И что? Теперь нас просто "кинули", чем мы хуже жителей других районов?", - возмутился один из жителей Текстильщиков. По данным агентства, он, как и многие другие собравшиеся, состоит в группе "За снос" в соцсети "ВКонтакте". Там и был объявлен сбор на акцию.
"Люди в бешенстве. Причем удивительно то, что недовольны абсолютно все и недовольны тем, что реновация прошла мимо них. Фактически сегодня была бойня. Хаяли власть, всех без разбора и самое интересное, вовсе не из-за сноса, а из-за того, что под снос не попали, – описываются настроения участников схода на странице группы. - Более 150 человек за 20 минут поставили свои подписи, оставили координаты и грозились выйти на площадь отстаивая свои права".
Участники группы собирают подписи под петицией на сайте Change.org с требованием пересмотреть программу реновации и включить в нее больше домов. "Нам надоело жить в скотских условиях. Требуем включить все наши дома, включая коммуналки и общаги, в список на голосование!" – говорится в тексте.
Авторы петиции заявляют, что не хотят проводить общие собрания собственников, где можно высказаться за включение дома в список на реновацию, так как этим власти "загоняют в угол". В мэрии накануне заявили, что результат общего собрания будет считаться приоритетным. "Список домов на голосование должен быть расширен без общих собраний! Если мы не объединимся и не выступим вместе, мэрия пойдет на уступки крикунам, популистам и политическим бомжам, которые преследуют свои сиюминутные интересы", – говорится в петиции. По мнению авторов, в список нужно добавить еще 3,5 тысячи домов.
За снос от лица "обычных москвичей" ратуют боты
Портал "Лапшеснималочная" выяснил, что "типа обычных москвичей" в пабликах "за снос" изображают члены так называемого молодежного парламента Москвы: "это такой якобы консультативно-совещательный орган, который участвует в обсуждении и экспертизе законов и отстаивает интересы молодежи в органах власти. Но на самом деле эти парламентарии не занимаются ничем, кроме провластного спама в соцсетях".
Членами молодежного парламента являются оба администратора группы "За снос" в соцсети "ВКонтакте". Один из них в числе первых оставил одобрительный комментарий под записью мэра Москвы Сергея Собянина в Twitter о списках домов для голосования по реновации. Одобрительные комментарии также сыпались в первую очередь от сотрудников мэрии, глав и депутатов управ "и прочих явно заинтересованных лиц", пишет портал.
Среди них, например, "эксперт по автомобилям и российским дорогам" Николай Породин – депутат Мосгордумы и член партии "Единая Россия" с явно "накрученным" числом подписчиков. "Ну откуда у мелкого московского чиновника их возьмется 70 тысяч? Та же история, что и у всех этих муниципальных депутатов и прочих", – пишет автор материала. Также программу поддерживают активисты из районных отделений "Единой России" и обычные спамеры.
"И где-то сидят сотни и тысячи подобных аккаунтов, которые в теневом режиме тихо ретвитят каких-нибудь котиков, а потом по команде бегут хвалить дорогого Сергея Семеновича", – пишет автор статьи, отмечая, что зарплаты авторам подобных аккаунтов и записей платятся из налогов рядовых москвичей. "Ну и будьте уверены – если мэрия обманывает даже в такой малости, если им так не терпится подделать даже такую мелочь, как ретвиты и ответы в соцсетях, то уж с программой реновации буквально на триллионы рублей вас уж точно прокатят по полной".
Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить рассмотрение законопроекта о "реновации" до начала июля. По его мнению, за это время необходимо провести проработку поправок и их экспертное обсуждение. "Окончательное решение в этом вопросе – за жителями этих домов", - подчеркнул спикер. Володин напомнил, что московские власти собираются провести опрос жителей пятиэтажек, вошедших в предварительный список, с 15 мая по 15 июня. В связи с этим спикер предложил депутатам Госдумы от Москвы "провести встречи с жителями домов, чтобы лучше понять, что волнует людей, какие опасения у них есть".
По итогам голосования москвичей, по мнению Володина, следует провести парламентские слушания по теме реновации в конце июня. По словам политика, столь масштабный и социально значимый законопроект перед внесением основных поправок требует самого широкого общественного и экспертного обсуждения. "Пока не выработаем нормы и правила, в полной мере защищающие права жителей домов, подпадающих под реновацию, законопроект принимать не будем", – Володин.
14 мая на проспекте Сахарова состоится митинг против сноса и закона о "реновации". Противники законопроекта отмечают, что в нынешнем виде его принимать нельзя, даже с поправками. По сути, власти сначала предлагают москвичам согласиться на снос домов, а уже потом обещают подготовить нужные поправки, которые бы объясняли все спорные аспекты. Действительно ветхие и аварийные дома позволяет сносить уже существующий закон. Никаких новых правовых норм для этого принимать не нужно, отмечают противники сноса.
Еще одна акция по поводу программы реновации будет проведена под эгидой КПРФ 17 мая. "Если акция будет согласована, то мы проведем митинг, скорее всего, на площади Революции, если же получим отказ, то акция пройдет в форме встречи с депутатом, скорей всего, на Пушкинской площади", – сказал руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков.