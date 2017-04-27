Улицы в центре вновь перекроют к вечеру в связи с репетицией парада Победы





Движение будет перекрыто по маршруту прохождения военной техники на улицах Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальной площади, Тверской улице, Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах, Болотной улице и Болотной площади, на Моховой улице, Воздвиженке, Новом Арбате и Новинском бульваре.



Аналогичные ограничения движения будут действовать во время генеральной репетиции 7 мая и самого парада 9 мая с 05:00. Кроме того, в связи с репетицией с 16:00 будет изменен режим работы нескольких десятков маршрутов автобусов и троллейбусов. До 9 мая на улицах, по которым пройдет техника парада Победы,



Минобороны впервые покажет прямую трансляцию ночной репетиции парада Победы в социальной сети "Одноклассники" с помощью приложения OK Live, передает ТАСС. Трансляция пройдет в два этапа: с 17:30 до 20:00 – во время движения колоны от Нижних Мневников до Тверской улицы и с 22:20 до 23:00 – от выдвижения колонны на Красную площадь и до ее остановки. Камера будет установлена на самоходной гаубице "Мста-С". 4 мая запланирована стрим-трансляция с репетиции авиационной части парада Победы. Движение транспорта почти на 20 столичных улицах Москвы будет ограничено с 17:00 3 апреля в связи со второй репетицией парада Победы на Красной площади, сообщает департамент транспорта. Вечером ожидается увеличение заторов внутри Третьего транспортного кольца, автомобилистов просят отказаться от поездок в центр города.Движение будет перекрыто по маршруту прохождения военной техники на улицах Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальной площади, Тверской улице, Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах, Болотной улице и Болотной площади, на Моховой улице, Воздвиженке, Новом Арбате и Новинском бульваре.Аналогичные ограничения движения будут действовать во время генеральной репетиции 7 мая и самого парада 9 мая с 05:00. Кроме того, в связи с репетицией с 16:00 будет изменен режим работы нескольких десятков маршрутов автобусов и троллейбусов. До 9 мая на улицах, по которым пройдет техника парада Победы, запрещена парковка Минобороны впервые покажет прямую трансляцию ночной репетиции парада Победы в социальной сети "Одноклассники" с помощью приложения OK Live, передает ТАСС. Трансляция пройдет в два этапа: с 17:30 до 20:00 – во время движения колоны от Нижних Мневников до Тверской улицы и с 22:20 до 23:00 – от выдвижения колонны на Красную площадь и до ее остановки. Камера будет установлена на самоходной гаубице "Мста-С". 4 мая запланирована стрим-трансляция с репетиции авиационной части парада Победы.