Москвичи смогут пожаловаться на перебои с горячей водой на портал "Наш город"





Онлайн-жалобу на несоблюдение сроков отключения или подключения горячей воды можно подать в категории "Многоквартирные дома". В сообщении надо указать точный адрес и номер финансово-лицевого счета плательщика. Этот номер нужен как доказательство того, что автор жалобы действительно жилец дома. У жильцов, чьи дома управляются с помощью ТСЖ и ЖСК, также будет возможность оставлять свои обращения, указав в поле имеющуюся информацию.



Тему об отсутствии песка в детской песочнице можно найти в категории "Дворовые территории". В онлайн-жалобе необходимо указать адрес двора, где замечена проблема, и прикрепить фото пустой песочницы. Кроме того, москвичи могут пожаловаться на стертую дорожную разметку, некачественный уход за растениями во дворах, парках и вдоль дорог, и оставлять сообщения о летних кафе, которые разместили с нарушениями. Специалисты должны ответить на сообщения за восемь рабочих дней.



Плановые отключения горячей воды начнутся в многоквартирных домах Москвы Портал "Наш город" начал принимать обращения по летним темам. Москвичи могут пожаловаться на пустые песочницы и нарушения сроков планового отключения горячей воды.Онлайн-жалобу на несоблюдение сроков отключения или подключения горячей воды можно подать в категории "Многоквартирные дома". В сообщении надо указать точный адрес и номер финансово-лицевого счета плательщика. Этот номер нужен как доказательство того, что автор жалобы действительно жилец дома. У жильцов, чьи дома управляются с помощью ТСЖ и ЖСК, также будет возможность оставлять свои обращения, указав в поле имеющуюся информацию.Тему об отсутствии песка в детской песочнице можно найти в категории "Дворовые территории". В онлайн-жалобе необходимо указать адрес двора, где замечена проблема, и прикрепить фото пустой песочницы. Кроме того, москвичи могут пожаловаться на стертую дорожную разметку, некачественный уход за растениями во дворах, парках и вдоль дорог, и оставлять сообщения о летних кафе, которые разместили с нарушениями. Специалисты должны ответить на сообщения за восемь рабочих дней.Плановые отключения горячей воды начнутся в многоквартирных домах Москвы с 10 мая . Продолжительность отключений в столице не превысит 10 дней. Во многих домах применяются сокращенные сроки отключения - от одного до девяти дней, к началу сезона отключений запущен сервис , на котором можно узнать дату начала и продолжительность профилактических работ в конкретном жилом доме.