В список на реновацию в Москве угодили крепкие "сталинки", но не попали некоторые ветхие дома





В Центральном округе на голосование вынесено 77 домов. Один из них - четырехэтажка на Пресненском валу 1910 года постройки. Это здание, согласно официальному порталу управления многоквартирными домами "Дома Москвы", построено по индивидуальному проекту. Дом в удовлетворительном состоянии, и, по данным "Дома Москвы", аварийным не признавался.



Многие порталы отмечают этот дом как столичную достопримечательность – с определенного угла он кажется плоским. "Дом 36 выглядит так, словно нарисован на картонке, подпираемой сзади небольшой пристройкой", – пишет об этой четырехэтажке



Массовый снос может коснуться и домов, построенных по индивидуальным проектам. Так, под реновацию попали доходный дом на Каланчевской улице, построенный в 1906 году по индивидуальному проекту, и соседняя с ней пятиэтажка серии I-515. На официальных порталах нет данных о признании аварийным дома по адресу Бакунинская, 77, строение 3, который был построен по индивидуальному проекту в 1926 году, четырехэтажного здания на улице Госпитальный Вал и кирпичного "сталинского" дома по адресу: Доброслободская, 10, строение 5. В числе других кандидатов на снос значится дом на Енисейской 16/21 1940 года постройки.



В списке также оказались три дома на Малой Тульской улице (дом 2/1, корпуса 19, 20, 21) 1930 года постройки и соседний дом 1951 года (Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 22). "Сталинка – пять минут до метро Тульская, почти центр. Квартира тщательно выбиралась четыре года назад. Я художник, пишу старую Москву всю жизнь, переезд в панельку для меня трагедия, – рассказала жительница дома по адресу Малая Тульская, д 2/1, корп. 22 Анна Чарина. – В нашем доме почти все против сноса и вообще этой программы. Но в соседних домах ситуация хуже. Им очень нужен именно квартал".



Озабоченность новым списком выразили и в движении "Архнадзор". Как пишет в



Также под программу реновации могут попасть целые кварталы в Пресненском районе, примыкающие к деловому центру "Москва-Сити". Кирпичная пятиэтажка по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 18/1, корпус 3 (расположена прямо напротив Сити) была построена в 1960 году и не имеет какой-либо серии. Согласно информации на правительственном сайте "Дома Москвы", техническое состояние здания удовлетворительное. По индивидуальному проекту построен и дом 1958 года по адресу Шелепихинская набережная, дом 4, строение 1, а также дом 29 на Большой Очаковской улице 1956 года. По словам местных жителей, в 1990-х годах в доме прошел капремонт: в здании заменили стояки, срезали газовые колонки и провели горячую воду. Многие соседи не в курсе возможного переезда, при этом в доме есть как сторонники, так и противники сноса.



Под снос могут пойти целые кварталы в пределах улиц Ватутина, Инициативная, Кременчугская и Аминьевского шоссе в районе Фили-Давыдково. В их числе как панельные хрущевки, так и, например, корпус 1 дома 13 по улице Ватутина с арочными окнами, построенный в 1953 году. По словам архитекторов, ни один из этих домов не является памятником архитектуры или объектом культурного наследия, но и к хрущевкам эти дома не относятся.



"Мне кажется, просто так что-то сносить – то как давить помидоры бульдозером. В стране, где некоторые люди живут в домах без канализации, ломать такие здания - это грех", – считает Российский архитектор, руководитель бюро "Архитектурная мастерская Лызлова", преподаватель МАРХИ Николай Лызлов. По его мнению, в Москве в принципе ничего не нужно сносить, а провести "уплотнение" можно без сноса, за счет пустующих площадей. Дома же создают городскую среду, вмешательство в которую может отрицательно сказаться на облике города.



Ранее Союз московских архитекторов предостерег столичные власти от новой градостроительной ошибки при реновации жилья и представил



Чтобы не понести убытки, девелоперам нужно будет построить в полтора-три раза больше жилья на месте сносимого. Таким образом, в срединном поясе Москвы поселится до трех миллионов новых жителей, а попавшие под реконструкцию кварталы надолго превратятся в зону большой стройки. Если новая застройка будет высотной, облик города может полностью измениться, а все исторические панорамы Москвы будут окончательно искажены. Внешний вид новых домов тоже вызывает у экспертов вопросы, так как правительство разрешило массово использовать экономичные типовые проекты.



"Развалюх", которые давно ждут сноса, в списке не оказалось



Депутат Госдумы Сергей Шаргунов отметил, что в программу переселения не попали общежития в Измайлово, признанные ветхими и непригодными для жизни еще два десятилетия назад. "7-я Парковая улица, дома 19, 21 и 21А. В основном обитатели домов – строители Олимпиады-80, у всех московская прописка. Общежития коридорного типа с туалетом и кухней на этаже", – пишет депутат в



По его словам, по документам расселение уже произошло: "Возвели хорошие дома с комфортными квартирами, но загнали "налево". Причем чиновники, как говорят здесь промеж собой, провернули эту схему даже несколько раз. Эти люди – лишние. Мертвые души. В списках не значатся". В некоторых комнатах на 18 квадратных метрах прописано семь человек. Повсюду глубокие расщелины, стены и потолки просто гниют, а на общих кухнях и в душевых кабинках обваливается штукатурка. Среди жильцов нередки заболевания астмой, есть случаи гибели в результате аварий с электропроводкой. Обращения в инстанции ничего не дают.



"Между тем счета за коммунальные услуги приходят регулярно. И сумма за комнату вдвое выше, чем за отдельную квартиру. Ведь общий коридор с искрящейся проводкой и грибком, кухня с отваливающейся штукатуркой, душевая с зонтиком считаются жилой площадью. Тех самых "коммунальных квартир", которые будто бы давно расселили", – пишет Шаргунов. Депутат обратился по данному поводу в Генеральную прокуратуру. По сведениям департамента имущества, в столице больше 250 таких адресов.



Не вошли в список и общежития на улице Введенского, дом 15, корпуса 3-6. "Я в шоке. За последние 5 лет я много всякого насмотрелся от собянинской команды. Но это новая планка запредельного цинизма. Зачем вообще нужна эта реновация, если самые ветхие пятиэтажные дома туда не попадают", – задает вопрос в



Лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, изучив список, выяснил, что в нем нет домов 1933 года постройки на Лодочной улице, 13 и 15 в Южном Тушино. При этом глава управы и префект, по словам политика, ранее обещали, что эти дома расселят в первую очередь. Зато в списке есть соседний дом 11 – уже расселенный и опечатанный.



Также в списке нет домов по адресам: Симферопольский бульвар, 19; Ставропольская улица, 17; Люблинская 109/1; Вучетича 18, корпус 1; 16-я Парковая, 3; Ростокинская, 8 корпуса 1 и 2; 1-й Варшавский проезд, 1а. В этих домах, по словам Митрохина, живут бывшие обитатели общежитий, которым в нарушение закона не предоставили новое жилье, а также бюджетники, которых обещали расселить.



На деле в новые дома для бюджетников "вселились другие люди", пишет политик. При этом старые договоры соцнайма у людей истекают, и "теперь Департамент городского имущества через суды выдавливает несчастных на улицу". "Самые старые и ветхие, кошмарные для проживания дома Москвы никто расселять не собирается. При этом собираются насильно депортировать тех, кто живет в хороших домах, которые простоят еще 100 лет", – пишет Митрохин на



Накануне столичные власти опубликовали список домов для голосования по программе реновации. Архитекторы отмечают, что многие дома в списке не считаются аварийными, в перечень попали знаменитые "плоские дома", здания сталинской эпохи и дома, построенные по индивидуальным проектам. Об этом сообщает Русская служба BBC В Центральном округе на голосование вынесено 77 домов. Один из них - четырехэтажка на Пресненском валу 1910 года постройки. Это здание, согласно официальному порталу управления многоквартирными домами "Дома Москвы", построено по индивидуальному проекту. Дом в удовлетворительном состоянии, и, по данным "Дома Москвы", аварийным не признавался.Многие порталы отмечают этот дом как столичную достопримечательность – с определенного угла он кажется плоским. "Дом 36 выглядит так, словно нарисован на картонке, подпираемой сзади небольшой пристройкой", – пишет об этой четырехэтажке портал "Моспрогулка" . В программу реновации попал еще один "плоский дом" на улице Пресненский Вал, 38, строение 1, построенный 105 лет назад. По данным портала "Дома Москвы", этот дом тоже в удовлетворительном состоянии.Массовый снос может коснуться и домов, построенных по индивидуальным проектам. Так, под реновацию попали доходный дом на Каланчевской улице, построенный в 1906 году по индивидуальному проекту, и соседняя с ней пятиэтажка серии I-515. На официальных порталах нет данных о признании аварийным дома по адресу Бакунинская, 77, строение 3, который был построен по индивидуальному проекту в 1926 году, четырехэтажного здания на улице Госпитальный Вал и кирпичного "сталинского" дома по адресу: Доброслободская, 10, строение 5. В числе других кандидатов на снос значится дом на Енисейской 16/21 1940 года постройки.В списке также оказались три дома на Малой Тульской улице (дом 2/1, корпуса 19, 20, 21) 1930 года постройки и соседний дом 1951 года (Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 22). "Сталинка – пять минут до метро Тульская, почти центр. Квартира тщательно выбиралась четыре года назад. Я художник, пишу старую Москву всю жизнь, переезд в панельку для меня трагедия, – рассказала жительница дома по адресу Малая Тульская, д 2/1, корп. 22 Анна Чарина. – В нашем доме почти все против сноса и вообще этой программы. Но в соседних домах ситуация хуже. Им очень нужен именно квартал".Озабоченность новым списком выразили и в движении "Архнадзор". Как пишет в Facebook активист Андрей Новичков, в программу сноса попали жилой дом начала XX века (Жуков проезд, 21), дом 1917 года на Варшавском шоссе, 4 и "сталинка" 1955 года по адресу: Изумрудная улица, 63. "Сталинская архитектура вообще в большом количестве идет на слом в рамках реновации, как и конструктивизм ", – отмечает он.Также под программу реновации могут попасть целые кварталы в Пресненском районе, примыкающие к деловому центру "Москва-Сити". Кирпичная пятиэтажка по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 18/1, корпус 3 (расположена прямо напротив Сити) была построена в 1960 году и не имеет какой-либо серии. Согласно информации на правительственном сайте "Дома Москвы", техническое состояние здания удовлетворительное. По индивидуальному проекту построен и дом 1958 года по адресу Шелепихинская набережная, дом 4, строение 1, а также дом 29 на Большой Очаковской улице 1956 года. По словам местных жителей, в 1990-х годах в доме прошел капремонт: в здании заменили стояки, срезали газовые колонки и провели горячую воду. Многие соседи не в курсе возможного переезда, при этом в доме есть как сторонники, так и противники сноса.Под снос могут пойти целые кварталы в пределах улиц Ватутина, Инициативная, Кременчугская и Аминьевского шоссе в районе Фили-Давыдково. В их числе как панельные хрущевки, так и, например, корпус 1 дома 13 по улице Ватутина с арочными окнами, построенный в 1953 году. По словам архитекторов, ни один из этих домов не является памятником архитектуры или объектом культурного наследия, но и к хрущевкам эти дома не относятся."Мне кажется, просто так что-то сносить – то как давить помидоры бульдозером. В стране, где некоторые люди живут в домах без канализации, ломать такие здания - это грех", – считает Российский архитектор, руководитель бюро "Архитектурная мастерская Лызлова", преподаватель МАРХИ Николай Лызлов. По его мнению, в Москве в принципе ничего не нужно сносить, а провести "уплотнение" можно без сноса, за счет пустующих площадей. Дома же создают городскую среду, вмешательство в которую может отрицательно сказаться на облике города.Ранее Союз московских архитекторов предостерег столичные власти от новой градостроительной ошибки при реновации жилья и представил ряд аргументов против поспешного сноса хрущевок. По их мнению, выгода от сноса по сравнению с реконструкцией не очевидна, а новое строительство создаст многократную нагрузку на город и исказит облик Москвы.Чтобы не понести убытки, девелоперам нужно будет построить в полтора-три раза больше жилья на месте сносимого. Таким образом, в срединном поясе Москвы поселится до трех миллионов новых жителей, а попавшие под реконструкцию кварталы надолго превратятся в зону большой стройки. Если новая застройка будет высотной, облик города может полностью измениться, а все исторические панорамы Москвы будут окончательно искажены. Внешний вид новых домов тоже вызывает у экспертов вопросы, так как правительство разрешило массово использовать экономичные типовые проекты.Депутат Госдумы Сергей Шаргунов отметил, что в программу переселения не попали общежития в Измайлово, признанные ветхими и непригодными для жизни еще два десятилетия назад. "7-я Парковая улица, дома 19, 21 и 21А. В основном обитатели домов – строители Олимпиады-80, у всех московская прописка. Общежития коридорного типа с туалетом и кухней на этаже", – пишет депутат в Facebook По его словам, по документам расселение уже произошло: "Возвели хорошие дома с комфортными квартирами, но загнали "налево". Причем чиновники, как говорят здесь промеж собой, провернули эту схему даже несколько раз. Эти люди – лишние. Мертвые души. В списках не значатся". В некоторых комнатах на 18 квадратных метрах прописано семь человек. Повсюду глубокие расщелины, стены и потолки просто гниют, а на общих кухнях и в душевых кабинках обваливается штукатурка. Среди жильцов нередки заболевания астмой, есть случаи гибели в результате аварий с электропроводкой. Обращения в инстанции ничего не дают."Между тем счета за коммунальные услуги приходят регулярно. И сумма за комнату вдвое выше, чем за отдельную квартиру. Ведь общий коридор с искрящейся проводкой и грибком, кухня с отваливающейся штукатуркой, душевая с зонтиком считаются жилой площадью. Тех самых "коммунальных квартир", которые будто бы давно расселили", – пишет Шаргунов. Депутат обратился по данному поводу в Генеральную прокуратуру. По сведениям департамента имущества, в столице больше 250 таких адресов.Не вошли в список и общежития на улице Введенского, дом 15, корпуса 3-6. "Я в шоке. За последние 5 лет я много всякого насмотрелся от собянинской команды. Но это новая планка запредельного цинизма. Зачем вообще нужна эта реновация, если самые ветхие пятиэтажные дома туда не попадают", – задает вопрос в Facebook муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас.Лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, изучив список, выяснил, что в нем нет домов 1933 года постройки на Лодочной улице, 13 и 15 в Южном Тушино. При этом глава управы и префект, по словам политика, ранее обещали, что эти дома расселят в первую очередь. Зато в списке есть соседний дом 11 – уже расселенный и опечатанный.Также в списке нет домов по адресам: Симферопольский бульвар, 19; Ставропольская улица, 17; Люблинская 109/1; Вучетича 18, корпус 1; 16-я Парковая, 3; Ростокинская, 8 корпуса 1 и 2; 1-й Варшавский проезд, 1а. В этих домах, по словам Митрохина, живут бывшие обитатели общежитий, которым в нарушение закона не предоставили новое жилье, а также бюджетники, которых обещали расселить.На деле в новые дома для бюджетников "вселились другие люди", пишет политик. При этом старые договоры соцнайма у людей истекают, и "теперь Департамент городского имущества через суды выдавливает несчастных на улицу". "Самые старые и ветхие, кошмарные для проживания дома Москвы никто расселять не собирается. При этом собираются насильно депортировать тех, кто живет в хороших домах, которые простоят еще 100 лет", – пишет Митрохин на сайте "Яблока"