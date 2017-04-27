На нескольких станциях метро в центре Москвы на два дня изменится режим работы





7 мая с 7 утра до окончания репетиции и 9 мая с 7 утра до окончания парада на Красной площади ряд станций будут работать только на вход и для пересадки пассажиров: "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина". Кроме того, на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" и "Китай-город".



На некоторых станциях ограничена будет только работа отдельных вестибюлей. Так, 9 мая в течение всего дня на станции "Парк Победы" вестибюль N1 будет работать только на выход, а вестибюль N2 - только на вход. В День Победы с 12:00 также будет ограничен вход на станции "Парк Победы", "Кутузовская", "Киевская" Арбатско-Покровской, Кольцевой и Филевской линий, "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линий. В связи с проведением 7 мая в центре Москвы генеральной репетиции парада Победы, а также самого парада 9 мая будет изменен режим работы нескольких станций метрополитена, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.7 мая с 7 утра до окончания репетиции и 9 мая с 7 утра до окончания парада на Красной площади ряд станций будут работать только на вход и для пересадки пассажиров: "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина". Кроме того, на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" и "Китай-город".На некоторых станциях ограничена будет только работа отдельных вестибюлей. Так, 9 мая в течение всего дня на станции "Парк Победы" вестибюль N1 будет работать только на выход, а вестибюль N2 - только на вход. В День Победы с 12:00 также будет ограничен вход на станции "Парк Победы", "Кутузовская", "Киевская" Арбатско-Покровской, Кольцевой и Филевской линий, "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линий.