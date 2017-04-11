СМИ сообщили о финансовых махинациях и вымогательстве денег у пациентов в НИИ Склифосовского





Сам академик хотел продолжить руководить институтом и увольняться не собирался. По словам двух сотрудников института, об увольнении Хубутии объявил глава депздрава Москвы Алексей Хрипун на утренней конференции в минувшую пятницу. Чиновник также сообщил, что исполняющим обязанности директора назначен заместитель директора по науке 43-летний Сергей Петриков. Сейчас власти подбирают кандидатуру на освободившееся место.



По словам источника "Ленты.ру", на увольнение Хубутии в первую очередь повлияли грубые нарушения в работе института. Так, комиссия Росздравнадзора выявила факты вымогательства денег у пациентов, а также "вопиющие случаи, когда тяжелобольным делали высокотехнологичные операции, в которых они не очень нуждались". Кроме того, было установлено несколько случаев фальсификации медицинской и медико-финансовой документации.



Между тем сам Могели Хубутия в беседе с радиостанцией Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского академик Могели Хубутия больше не руководит институтом. Источник "Ленты.ру" в московском департаменте здравоохранения заявил, что "сомнений в необходимости увольнения Хубутии ни у кого не было" из-за многочисленных нарушений, выявленных в деятельности НИИ в апреле-мае этого года комиссией Росздравнадзора. Сам Хубутия считает, что эта информация появилась в СМИ не случайно.Сам академик хотел продолжить руководить институтом и увольняться не собирался. По словам двух сотрудников института, об увольнении Хубутии объявил глава депздрава Москвы Алексей Хрипун на утренней конференции в минувшую пятницу. Чиновник также сообщил, что исполняющим обязанности директора назначен заместитель директора по науке 43-летний Сергей Петриков. Сейчас власти подбирают кандидатуру на освободившееся место.По словам источника "Ленты.ру", на увольнение Хубутии в первую очередь повлияли грубые нарушения в работе института. Так, комиссия Росздравнадзора выявила факты вымогательства денег у пациентов, а также "вопиющие случаи, когда тяжелобольным делали высокотехнологичные операции, в которых они не очень нуждались". Кроме того, было установлено несколько случаев фальсификации медицинской и медико-финансовой документации.Между тем сам Могели Хубутия в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" подтвердил свое увольнение, а также рассказал, что продолжит работу в НИИ как врач. По его словам, информация о "вопиющих нарушениях" появилась в СМИ на тот случай, если он откажется добровольно покидать пост директора.