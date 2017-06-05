В понедельник в Москве может выпасть до 20 процентов июньской нормы осадков

Предстоящий понедельник в Москве станет самым холодным и дождливым днем недели, сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов Росгидромета. По данным метеорологов, температура воздуха в дневные часы не превысит 14-16 градусов выше нуля. Кроме того, 5 июня будет ветреным: порывы ветра могут достигать силы в 17 метров в секунду.



По предварительным расчетам, завтра может выпасть около 13 миллиметров осадков, что составляет более 17 процентов июньской нормы, которая равна 75 миллиметрам. Представитель Росгидромета добавил, что вероятность осадков - более 80 процентов.