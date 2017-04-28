Столичные власти официально согласовали митинг 14 мая против реновации

Московские власти официально известили инициаторов митинга по вопросу реновации городского жилья о согласовании акции."Вчера в 16:30 организаторам было направлено официальное уведомление правительства Москвы о согласовании митинга 14 мая на внутренней стороне проспекта Академика Сахарова с началом в 14:00 и численностью до 5000 человек", - сказал "Интерфаксу" глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.
Копию официального разрешения на проведение акции на странице мероприятия разместила одна из организаторов акции, муниципальный депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова. "Сегодня будет объявлен сбор денег, нам нужно собрать сумму на организацию сцены и звука!" - написала она.
Напомним, заявки на проведение митинга против реновации подали сразу несколько муниципальных депутатов и групп москвичей, "чтобы труднее было отказать". Общегородскую акцию по поводу программы реновации также намерены провести коммунисты. Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков сообщал, что она намечена на 17 мая. "Если акция будет согласована, то мы проведем митинг, скорее всего, на площади Революции, если же получим отказ, то акция пройдет в форме встречи с депутатом, скорее всего, на Пушкинской площади", – сказал депутат.