Жители Останкинского района обеспокоены строительством парка развлечений на ВДНХ вблизи домов

Инициативные группы требуют проверить законность строительства парка аттракционов и колеса обозрения вблизи жилых домов. Большую обеспокоенность вызывает транспортная нагрузка, и без того увеличившаяся в результате точечной застройки.
Жители Останкинского района массово обращаются в Общественную палату России по поводу строительства на ВДНХ круглогодичного "Парка будущего" с аттракционами на ВДНХ. Застройка граничит с жилым кварталом улиц 2-я Останкинская и Хованская. Об этом сообщил на круглом столе в ОП первый заместитель председателя комиссии палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Федоров.
Как сообщается на сайте ОП, инициативные группы требуют проверить законность строительства парка развлечений и колеса обозрения вблизи жилых домов. Член инициативной группы Владимир Переляев отметил, что самую большую обеспокоенность вызывает транспортная нагрузка. Сложности возникли еще с тех пор, как в районе была проведена незаконная точечная застройка, а организация платной стоянки возле "Парка будущего" приведет к тому, что машины будут ставить во дворах домов.
Другие жители района заявили, что новый парк создаст условия для пробок, его строительство будет создавать сильный шум, а яркий свет от колеса обозрения будет бить в окна жилых домов. В ответ на претензии депутат Останкинского округа Никита Янковой пообещал настаивать на приостановке строительства до того, как будет готов проект и его обсудят все жители. Для этого предлагается создать согласительную комиссию с участием активных жителей, депутатов и общественных деятелей.
Руководитель департамента общественных связей ВДНХ Павел Жаворонков в свою очередь, заявил, что строительство "Парка будущего" еще не началось, и предположил, что у жителей сложилось непонимание процесса строительства. Он заявил, что парк аттракционов и колесо обозрения – разные объекты; места, где планируется построить аттракционы, не входят в историческую часть ВДНХ.
"Между руководством ВДНХ и инвесторами подписан меморандум о том, что они обязуются соблюдать все строительные и санитарные нормы и правила и возведут высокотехнологичный проект, который не будет издавать громкого шума. На колесе обозрения будут стеклянные кабины с шумоизолирующим корпусом, а светодиоиды будут подсвечивать только сами кабинки и не будут светить в окна жилых домов". Транспортные вопросы планируется решать с привлечением Минтранса.
Тематический парк аттракционов планируется создать на участке площадью 17,3 гектара в южной части ВДНХ. Первая очередь парка должна быть построена к осени 2018 года. По предварительным оценкам, стоимость билета на аттракционы будет начинаться от 300 рублей, его посещаемость достигнет двух миллионов человек в год.
На территории парка появятся аттракцион "Город с экстремальными горками", универсальный театр на тысячу мест, а вся территория будет освещаться огнями от гигантского аттракциона "Солнце". Колесо обозрения стоимостью 12 миллиардов рублей уже строит группа компаний "Регионы", его планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. В основании колеса может появиться зимний сад, а вблизи него - прогулочная зона, музей восковых фигур, кафе и кинотеатр.