Более 50 зданий получат праздничную подсветку в честь Дня Победы

В честь Дня Победы более 50 зданий в Москве получат динамическую подсветку. Ее можно будет увидеть на улицах Тверская и 1-я Тверская-Ямская, проспекте Мира и Ленинском проспекте, на улицах Новый Арбат и Большая Полянка. Здания подсветят в цвета георгиевской ленты, а также российского триколора. Сценарий будут менять каждые несколько минут. Праздничную подсветку будут включать каждый вечер с 5-го по 9 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Кроме того, праздничную иллюминацию запустят на Крымском и Патриаршем мостах, а также на шести развязках МКАД. Речь идет о пересечениях Кольцевой автодороги с вылетными магистралями: Ярославским, Ленинградским, Рублевским, Можайским, Варшавским шоссе и Ленинским проспектом.
На домах-книжках на улице Новый Арбат в честь Дня Победы покажут цифровое шоу. На медиафасадах двух зданий москвичи смогут посмотреть видеооткрытки с Вечным огнем, цветками вишни и надписью "9 Мая" на фоне весеннего неба, а также главным символом Победы - георгиевской лентой. В конце ролика на фасадах покажут виртуальный праздничный салют. Трансляции будут идти с 5-го по 9 мая с 20:20–20:30 до полуночи. Ролики планируется включать каждый вечер в течение пяти дней.
Ко Дню Победы Москву также начали украшать праздничными плакатами. На них можно увидеть портреты маршалов Победы, кадры военной хроники, детские рисунки, посвященные 9 Мая. А в коммерческих автобусах с 6 мая будут звучать поздравления с Днем Победы и истории жизни во время Великой Отечественной войны, записанные самими москвичами.