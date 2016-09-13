Москва по качеству жизни опередила лишь некоторые мегаполисы Азии и Латинской Америки





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Таким образом, Москва смогла опередить лишь мегаполисы из Азии и Латинской Америки: Сингапур, Сан-Паулу, Дели, Пекин, Рио-де-Жанейро, Джакарту, Мумбаи, Куала-Лумпур и Манилу. Ближайшие "соседи" по рейтингу, расположившиеся выше российской столицы, - Мехико, Гонконг и Шанхай. При этом специалисты отметили, что обойти Сингапур Москва смогла преимущественно из-за того, что там крайне неблагоприятный климат.



Наилучшими городами для жизни эксперты посчитали столицу Новой Зеландии Веллингтон и шотландский Эдинбург, а третью строчку заняла австрийская столица - Вена. Российская столица по общему качеству жизни оказалась на 38-й строчке в рейтинге из 47 крупнейших городов мира, составленном аналитиками Deutsche Bank. Специалисты рассматривали восемь показателей: покупательная способность, безопасность, качество здравоохранения, отношение цен на недвижимость к доходам, транспорт, загрязненность, климат и стоимость жизни. Лишь с последним пунктом у Москвы дела обстоят относительно неплохо, тогда как по остальным есть существенные проблемы.Как передает РБК , особой критики специалистов удостоилась ситуация с качеством здравоохранения - Москва по этому показателю заняла 43-е место. Кроме того, столица оказалась в пятом десятке по транспортной ситуации, покупательной способности населения, доступности жилья и привлекательности климата. По уровням безопасности и загрязненности Москва заняла 23-е и 29-е места соответственно.Таким образом, Москва смогла опередить лишь мегаполисы из Азии и Латинской Америки: Сингапур, Сан-Паулу, Дели, Пекин, Рио-де-Жанейро, Джакарту, Мумбаи, Куала-Лумпур и Манилу. Ближайшие "соседи" по рейтингу, расположившиеся выше российской столицы, - Мехико, Гонконг и Шанхай. При этом специалисты отметили, что обойти Сингапур Москва смогла преимущественно из-за того, что там крайне неблагоприятный климат.Наилучшими городами для жизни эксперты посчитали столицу Новой Зеландии Веллингтон и шотландский Эдинбург, а третью строчку заняла австрийская столица - Вена.