Власти Подмосковья задумались о сносе пятиэтажек, вдохновившись столичной "реновацией"

Власти Московской области вслед за столицей решили заняться вопросом обновления жилищного фонда. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в активную стадию этот процесс войдет не ранее 2020 года - после того, как завершится действующая в регионе программа расселения бараков, передает "Интерфакс".
"У нас действует программа расселения бараков, мы до пятиэтажек еще не добрались. Только после 2020 года мы будем думать, как расселять следующие дома, хрущевки так называемые", - заявил губернатор после заседания Госсовета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.
Воробьев также подчеркнул, что для области сейчас крайне важно внимательно следить за событиями в Москве и учитывать столичный опыт по расселению домов. "Надеюсь, что мы будем использовать в регионах то, что сейчас проходит Москва. Очевидно, без плотного диалога с гражданами это невозможно", - заключил Воробьев.
Отметим, что "плотный диалог с гражданами" власти Москвы собрались проводить посредством портала "Активный гражданин", который эксперты неоднократно уличали в "накрутке" голосов, и центров государственных услуг "Мои документы". Все граждане, которые не станут участвовать в голосовании, автоматически попадут в категорию тех, кто поддерживает снос. При этом критику, звучащую со стороны противников программы реновации, столичные власти называют "провокацией" или "выдумками оппозиции".
В конце марта стало известно, что в этом году программа реновации ветхого жилья начнется и в Новой Москве. Руководитель департамента новых территорий Владимир Жидкин тогда отмечал, что здесь речь идет не о сносе и строительстве новых домов, а о расселении. Программа реновации ветхого фонда в Новой Москве будет проходить отдельно от "старой" Москвы. Списки только формируются, но уже ясно, что программа затронет около 250 домов. В первую очередь это аварийные дома, а также "хрущевки", кирпичные пятиэтажки 1960-70-х годов и бараки в один-два этажа, которые строились в советское время как ведомственное жилье.
"Реновация" перекинется и на регионы
В Госдуме, где в данный момент готовится ко второму чтению законопроект о "реновации" жилищного фонда в Москве, считают, что подобные программы могут быть переняты российскими регионами, а также крупными городами страны, в том числе и Санкт-Петербургом.
С предложением распространить программу на всю страну выступали члены фракции "Единая Россия", а также лидеры фракций КПРФ и "Справедливая Россия" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. На середину мая в Госдуме запланированы слушания на эту тему с участием представителей регионов.
В Совете Федерации также считают, что московскую программу по сносу "хрущевок" надо распространить на всю страну.
В СФ утверждают, что в сносе ветхого жилья заинтересованы, в частности, на севере России - в Коми, Карелии, Архангельской области... В Башкирии также заявили о намерении снести вскоре пятиэтажки конца 1950-х - начала 1960-х годов и надеются на поддержку федерального бюджета.
В 14 российских городах-миллионниках находится 31,7 тысячи пятиэтажек. Самая большая доля хрущевок приходится вовсе не на Москву. Столица РФ в этом рейтинге только на четвертом месте после Перми (54,1% от всех жилых домов), Омска (41,9%) и Красноярска (36,9%). А по количеству хрущевок по России уверенно лидирует Санкт-Петербург - там 6876 пятиэтажек.
Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева уже обратилась к вице-губернатору Игорю Албину с запросом, планируется ли в Петербурге "реновация" и снос пятиэтажек. Она попросила разъяснить, считают ли власти целесообразным распространение положений законопроекта на северную столицу. Дмитриева также попросила сообщить, проводилась ли оценка стоимости реализации такой программы в Петербурге, и есть ли данные по общему количеству зданий, которые могут попасть под снос.
Ранее в Петербурге было принято минимум пять программ реновации хрущевских кварталов. Срок завершения последней из них - 2019 год, но специалисты признают, что уложиться в него не реально. Вместо заявленных к концу 2015 года 4835 квартир городу переданы только 103 (около 2%). К середине 2016 года из планируемых более чем 1000 домов было снесено только девять. Проблему в Смольном объясняют тем, что в ходе анализа всех территорий выяснилось, что 10 кварталов "практически неприменимы для реализации программы", еще в четырех из них "работы затруднены". Всего же было определено 23 квартала, в которых часть домов должна идти под снос.
Впрочем, эксперты предупреждают, что желание властей "экстраполировать" столичную программу сноса и расселения хрущевок на регионы способна породить самый масштабный социально-экономический кризис за последнее время.