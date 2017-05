Дарт Вейдер и принцесса Лея проедут в московском метро в честь дня "Звездных войн"

Персонажи фильма "Звездные войны" проедут по Таганско-Краснопресненской линии метрополитена от станции "Лермонтовский проспект" до станции "Пушкинская" в рамках флешмоба в честь дня космической саги Джорджа Лукаса. Об этом агентству "Москва" сообщила заместитель генерального директора музея восстания машин Анастасия Гущина.4 мая считается неофициальным днем "Звездных войн" из-за созвучия знаменитой цитаты из фильма "May the Force be with you" ("Да пребудет с тобой Сила") с фразой "May the fourth be with you" ("Четвертое мая да пребудет с тобой"). Организаторы флешмоба в метро решили "таким образом поднять людям настроение". "Мы поедем по определенному запланированному маршруту от станции метро "Лермонтовский проспект" мимо "Текстильщиков", где находится наш музей, проследуем по этой же ветке до "Пушкинской"", - рассказала Гущина.Во флешмобе будут участвовать актеры в костюмах героев саги - Дарта Вейдера, штурмовика, принцессы Леи, а музыканты будут играть имперский марш. Пассажиры смогут сфотографироваться со световыми мечами и поучаствовать в розыгрыше приглашений в музей восстания машин. Музей восстания машин открылся на Волгоградском проспекте 2 января 2017 года. В 14 тематических залах общей площадью более двух тысяч квадратных метров разместились трансформеры, герои "Звездных войн", лаборатория Тони Старка (он же Железный человек, герой комиксов вселенной Marvel -), Хищники и Чужие, мифические животные и многие другие персонажи. В залах можно бегать, громко разговаривать, фотографировать со вспышкой и трогать некоторые экспонаты.